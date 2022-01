Der har været mange rygter omkring Andreas Skov Olsens fremtid de seneste uger.

Og nu er der så kommet en afklaring. Den danske landsholdsstjerne skifter fra Bologna til Club Brügge.

Det oplyser den italienske Serie A-klub på sin hjemmeside fredag aften.

Den 22-årige offensive fodboldspiller har sat sin underskrift på en kontrakt, der holder ham i Belgien frem til sommeren 2026.

Andreas Skov Olsen har været på banen 19 gange for Bologna i denne sæson i alle turneringer. Her er det blevet til nul mål og to oplæg.

Landsholdsspilleren fik for alvor sit gennembrud på fodboldscenen, da han spillede for FC Nordsjælland i Superligaen fra 2017 til 2019.

Andreas Skov Olsen har efterhånden været en del af Bologna-truppen i tre år. Det er desværre ikke blevet til det italienske eventyr, som danskeren havde drømt om.

Heldigvis leverer den tidligere Superliga-stjerne på et højt niveau på landsholdet. Her har han eksempelvis spillet flere flotte kampe i VM-kvalifikationsspillet med flere mål og oplæg til følge.

I skrivende stund er Club Brügge placeret som nummer to i den belgiske liga efter 24 kampe - ni point efter førerholdet.