Er FC København-træner Jacob Neestrup tyndhudet, når han revser en tyrkisk journalist, der lykønsker FCK med et point i Champions League?

Dét har været et af midtugens helt store samtalepunkter, efter FCK-træneren afbrød et interview med dansk presse for i hårde gloser at irettesætte en tyrkisk journalist efter 2-2-opgøret mellem FCK og Galatasaray.

Dén snak har Neestrup også selv bemærket, men han afviser efter søndagens 3-2-sejr i Brøndby, at hans udfald i Istanbul har noget som helst at gøre med, at der ikke skal meget til for at støde FCK-træneren.

»Det er helt fair, at folk har en holdning til det (udfaldet, red.),« indleder Neestrup, inden han forklarer, hvorfor det var nødvendigt at gå i struben på journalisten.

»FC København er ikke der i dag, hvor journalister skal rende rundt umiddelbart efter en kamp, som vi har spillet i Istanbul, hvor man skal sige tillykke med det ene point. Vi er ALT for stor en klub,« siger Neestrup.

Og netop dét er noget, som også FCKs spillere skal tage med sig.

»Det er simpelthen sådan, at vi - spillere og trænere - er forpligtede til at beskytte, der hvor vi er på vej hen. Og det er også derfor, at jeg siger, vi ikke skal sidde på et pressemøde dernede og sige, at de har så og så mange penge mere end os.«

»Vi presser os selv. Hvis vi gerne vil videre, så skal vi ikke sidde og snakke om, hvor uhyggeligt det er nede i Istanbul, for så kommer det ind i knolden på os.«

»Og hvis vi mener, at vi er den størrelse, vi er, så synes jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi gør det. At vi stopper op og siger: 'Du skal ikke sige tillykke med et point til os. Vi er FC København. Vi er lige så gode som jer , og det har vi i øvrigt vist mod tyrkiske hold i ti år snart'.«

»Det var mere det. Jeg synes ikke, jeg er tyndhudet. Jeg beskytter, hvor FCK er på vej hen,« lyder det fra cheftræneren i FCK.

B.T. talte efter sammenstødet med den tyrkiske journalist, Caner İşbeğendiren fra mediet Fanatik, og han afviser, at hans lykønskning hverken var ment hånende eller ondskabsfuld.

Til det svarer Neestrup.

»Det ved jeg ikke. Jeg siger bare, vi er FCK, og vi spiller mod en ligeværdig modstander, der ikke er bedre end os i Champions League. Så skal man ikke sige tillykke med et point. Hvad er der at sige tillykke med? Vi har lige tabt to, og vi er så gode som jer. Det var egentlig bare det,« slår FCK-bossen fast.

Samtidig peger Neestrup på, at et led i, at FCK tager 'det næste skridt' er, at klubben viser, man vil tage næste skridt - og det gør man blandt andet ved at melde ambitioner om europæisk fodbold og danske mesterskaber ud.

Næste fysiske skridt i kalenderen bliver for FCK onsdag, når miniputterne fra IF Lyseng venter i pokalturneringen, inden FC Midtjylland lørdag gæster Parken i Superligaen.