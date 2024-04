AGF er klar til pokalfinalen. Triumfen kom i hus efter en gabende kedelig 1-0-sejr over FC Nordsjælland, hvor det primært var det kaos, der opstod inden kampen, som stjal overskrifterne.

Herunder får du B.T.s dom over kampen:

Suveræn i duellerne og i sine forsvarsaktioner. Han var alle vegne, og FCN-spillerne får mareridt om ham i nat, så snart de lukker øjnene. Stærk kamp af midtbanespilleren, der fysisk satte alle andre til vægs og krydrede den fremragende indsats med en scoring, som satte ild til Aarhus.

Alt for usynlig. Gjorde ikke ret meget væsen af sig, når det for alvor skulle blive farligt i en tam FCN-offensiv. Ingvartsen er tidligere landsholdsspiller. Vi kan godt tillade os at forvente langt MEGET mere fra hans fødder.

Vi kommer ikke uden om det. Strømsvigtet inden kampen var lidt af en farce. Kæmpe kaos.

Værterne prøvede ihærdigt at få gang i stadionlamperne på skift, men der skulle gå halvanden time, før kampen endelig kunne komme i gang. Og det stjal desværre overskrifterne denne pokalaften.

Klubbens administrerende direktør, Jacob Nielsen, beskrev det meget godt: 'Det er dybt pinligt!'

Mens elektrikerne kæmpede med at få lyset til at virke, så kogte tribunerne i Aarhus.

Fansene prøvede symbolsk at hjælpe de hårdtprøvede folk, der var på sagen, ved at lyse med deres telefoner, mens stemningen voksede.

Det gjorde tilsyneladende ikke fansene noget, at kampen blev udsat i halvanden time. Og det var ikke til at høre, at Ceres Park i øjeblikket mangler en hel tribune.

Så skete det, Aarhus.

For første gang i otte år er AGF nu klar til pokalfinalen, som de ikke har vundet siden 1996. Det vil være en kæmpe triumf for Uwe Rösler og resten af klubben, hvis holdet formår at vinde den traditionsrige turnering.

Det kræver dog en sejr over Silkeborg IF, som tidligere på aftenen ligeledes spillede sig i finalen.