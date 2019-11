Tasken var pakket og forventningerne var høje, men bare en time før afgang fik Tom Sørensen et opkald, der bremsede glæden.

Efter 25 år på samme arbejdsplads havde lagermedarbejderens chef givet ham et gavekort til et ophold på Kragerup Gods på Vestsjælland. Dog var der et problem.

»Jeg blev helt mærkelig, for jeg troede, de lavede fis med mig,« fortæller han, da han tirsdag kun en time før check in fik et opkald fra godset.

»Han sagde, at dem, der forvalter gavekortene, var gået konkurs, så jeg kunne ikke bruge det alligevel.«

Vi står med et enormt forklaringsproblem over for de mennesker, vi må afvise Godsejer Birgitte Dinesen

Firmaet hedder 'Slot Og Gods' og har rigtig nok indgivet en konkursbegæring, skrev blandt andet B.T. lørdag.

»Kunderne tror, det er os, der er banditterne, men det er en situation, vi er helt uden skyld i. Vi står med et enormt forklaringsproblem over for de mennesker, vi må afvise. De mennesker er rigtig kede af det, og det er vi også,« lød det fra godsejer Birgitte Dinesen.

Er du berørt af konkursbegæringen, eller ved du noget om sagen, så skriv til os på 1929@bt.dk.

Dog var manden i telefonen - en af Birgitte Dinesens ansatte - så venlig at give Tom Sørensen et godt tilbud.

Kragerup Gods ved Ruds Vedby på Vestsjælland. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kragerup Gods ved Ruds Vedby på Vestsjælland. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kunne få en overnatning for 500 kroner,« siger han.

Et ophold for to inklusive morgenmad koster normalvis 795 kroner.

Tom tog en kort snak med sin chef, der tilbød at betale for opholdet alligevel, selvom pengene på gavekortet desværre var gået tabt under konkursen.

»Jeg ville jo meget gerne på overnatning, og så talte jeg med min chef - og hun var sød at betale endnu engang,« siger en glad Tom Sørensen.

Det hele endte altså godt, selvom kæresteturen i en lille times tid hang i en meget tynd tråd.

»Hvis vi ikke havde fået det betalt, så var vi ikke kommet afsted. Ja, så havde vi siddet derhjemme,« siger Tom Sørensen og fortæller, at han og kæresten nød opholdet på Kragerup Gods.

Trods gavekortfirmaets konkurs forventer godsejer Birgitte Dinesens ikke, at det vil føre til en lukning af godset.

»Jeg har en virksomhed med 70 mennesker, der skal have løn hver måned, så selvfølgelig betyder det noget, men det er ikke sådan, at vi må lukke,« sagde hun lørdag.