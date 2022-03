Fire butikker fra kæden Havanna Shoes fordelt på forskellige byer lukker nu landet over.

Det sker, efter man under coronanedlukning har oplevet store problemer, ligesom dele af virksomheden måtte gå konkurs tidligere i år. Det skriver Finans.dk.

»Vi oplever en voldsom vækst gennem vores onlinesalg og har besluttet at beholde seks butikker. De resterende butikker lukker vi, fordi vores oplevelse er, at bymidter og gader er knap så fyldte som tidligere,« siger Jan Damkjær Nielsen, direktør og ejer i Havanna Shoes.

»Det er naturligt at følge den vej, hvor omsætningen er. Grundlaget for større butikker i mindre byer er ikke til stede på samme måde længe.«

Man kan tage et eksempel som Fyn. Her vælger virksomheden at lukke deres forretning i Svendborg, men stadig at holde deres butik i Odense åben.

Dermed satser man på de butikker, der ligger i de større byer, som også skal udbygges, samtidig med man foruden Svendborg lukker butikker i Esbjerg, Randers og Ringkjøbing.

Efter coronapandemien havde man et underskud på syv millioner kroner, og der kom derfor en konkursbegæring fra firmaet bag skokæden, Footzone Retail, der hører under Footzone Group.

Andre dele af Footzone Group består dog, så det danskejede Havanna Shoes stadig lever efter over 25 år på markedet.