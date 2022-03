Tallene fra regnskaberne efter konkurrencen for to år siden er imponerende.

Dengang hed bageriet Nørre Aaby Bageri, og deres overskud steg med 4.000 procent, efter de havde fået titlen for at lave Danmarks bedste romkugle.

Tirsdag måtte de give den titel videre, og nu gør den fynske direktør status, mens han slynger en masse imponerende resultater ud.

»Romkuglen har været en igangsætter for vores vækst. Det er der ingen tvivl om. Den har gjort, at vi kunne lave et samarbejde med 250 forhandlere rundt om i Danmark og seks i Grønland,« siger Carsten Bjørn Bak Matthiesen.

Man kunne, da man havde den officielle bedste danske romkugle, gøre helt nye ting med firmaet.

Eksempelvis som at støtte Kræftens Bekæmpelse, sponsorere OL-deltagere og kaste sig ud i nye kageeventyr, der ikke var lige så afhængige af at skulle give overskud.

Væksten på 4.000 procents øget overskud er dog trods succes ét, man skal sætte i kontekst, lyder det fra direktøren.

»Vi var en nyopstartet forretning, og derfor havde vi kun et overskud på 25.000 kroner, så det skal man også lige tage i betragtning.«

»Det er lidt ligesom, at vores internetsalg steg med 400 procent under coronanedlukningen, men der skal man indregne, at den ikke var vanvittig i forvejen,« lyder det fra Carsten Bjørn Bak Matthiesen med et grin.

Uanset hvor stort eller lille overskuddet har været, har direktøren dog været glad for det erhvervseventyr, der fulgte, efter romkuglen vandt titlen som Danmarks bedste.

Det var dog også en titel, man var bevidst om på et tidspunkt at skulle give videre.

»Vi har i et godt stykke tid reklameret med, at vores romkugler er 'prisvindende' frem for 'Danmarks bedste',« siger direktøren.

Alligevel erkender Carsten Bjørn Bak Matthiesen, at det var med en mærkelig fornemmelse i maven, da titlen tirsdag gik til Seest Bageri.

Siden den fynske virksomhed, der i dag hedder Bak's Bakery & Deli, vandt for to år siden, har man solgt mellem fem og seks millioner romkugler.

Tirsdag stillede virksomheden op i konkurrencen med en nytolkning af romkuglen med whisky i.