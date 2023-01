Lyt til artiklen

Pia Holmsgaard Nielsen er ikke tvivl. Hun skal aldrig rejse med Fjord Line igen.

»Hvis vi vælger at tage til Norge på skiferie næste år, kommer vi slet ikke til at kigge på Fjord Line. Det er simpelthen for utrygt. Det er for bøvlet,« lyder det.

Hun er en af 36.000 rejsende, der med kort varsel har fået aflyst deres færgetur, fordi det norske rederi har besluttet at tage de to færger, der sejler mellem Hirtshals og de norske byer Bergen, Stavanger og Langesund ud af drift i de kommende måneder.

Kort fortalt sker det for at imødekomme de eksploderende priser på flydende naturgas, som MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord benytter sig af – de skal således ombygges til også at kunne sejle på diesel.

For Pia Holmsgaard Nielsen har det betydet, at transporten til og fra årets familieskiferie i uge syv pludselig lå i ruiner, da sms'en fra Fjord Line tikkede ind 2. januar.

I forvejen havde det store selskab bestående af bedsteforældre, børn og børnebørn allerede en måned tidligere været tvunget til at ombooke færgebilletterne første gang, fordi færgeselskabet i begyndelsen af december havde aflyst specifikke afgange for at nedsætte omkostningerne.

Derfor måtte de eksempelvis tage en dag tidligere af sted end oprindelig planlagt.

»For os har det af ekstraudgifter kostet en hotelovernatning for 20 mennesker, og vores færgebilletter er blevet i alt 2.000 kroner dyrere pr. bil, og vi skal af sted i fire biler,« siger Pia Holmsgaard Nielsen:

»Det er det, man kalder en slat. Jeg er spændt på, om vi overhovedet får vores penge retur.«

Det kan hun og alle andre ramte passagerer dog godt regne med, forsikrer den administrerende direktør i Fjord Line, Brian Thorsted Hansen, over for B.T.

Men det koster 350 millioner norske kroner at bygge de to færger om, I skal betale penge tilbage til alle kunder og har altså ingen indtægter i de kommende måneder. Det lyder meget dyrt? Kan alle regne med at få pengene tilbage?

»Ja, det kan de. Men som du selv siger, så er det et massivt tiltag i forhold til, at vi ingen forretning har. Men det er nu en gang det, vi har valgt at gøre for at få en bæredygtig forretning i fremtiden,« siger Brian Thorsted Hansen.

Brian Thorsted Hansen er direktør hos Fjord Line. Foto: Fjord Line Vis mere Brian Thorsted Hansen er direktør hos Fjord Line. Foto: Fjord Line

Gældende regler siger også, at I skal dække ekstraudgifter som kunder måtte have til eksempelvis at købe nye, dyrere billetter. Er det også noget I vil leve op til?

»Vi kommer – som vi altid gør – til at følge de direktiver, der er om passagerrettigheder og refusionsrettigheder,« siger Fjord Line-direktøren.

Han har bemærket de mange utilfredse kunder, der har ytret sig på både selskabets Facebook-side samt på Trustpilot. Her truer flere som Pia Holmsgaard Nielsen med aldrig at ville benytte sig af færgeselskabet igen.

Han er med på, at beslutningen sandsynligvis kan koste kunder.

»Ja, vi må desværre regne med, at der er nogle kunder, der har fået sådan en oplevelse, at de vurderer, at de ikke har lyst til at rejse med Fjord Line igen. Vi har brugt efteråret på at evaluere, hvem der kunne levere og lave sådan nogle motorer inden for relativt kort tid, og det faldt desværre først på plads meget sent på året,« siger Brian Thorsted Hansen:

»Generelt set må jeg bare beklage, at vi har sat vores kunder i en situation, hvor de skal ud og finde alternativer til deres transport. Jeg har fuld forståelse for folks frustrationer, og ikke mindst i forhold til dem, der har fået et meget kort varsel. Det er meget beklageligt, men der var fra vores synspunkt ikke andet at gøre for at sikre en bæredygtig forretning i fremtiden.«

Rent praktisk er alle Fjord Line-færgeovergange mellem Hirtshals i Danmark og Bergen, Stavanger og Langesund helt aflyst fra 8. februar til 25. maj, hvor den ene færge genindsættes. Først fra 17. juni vil begge færger igen sejle normalt.

Fjord Line vil i perioden sejle normalt mellem Hirtshals og Kristiansand.