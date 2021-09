Siden 2015 har Aalborg Kommune flere gange sendt en delegation til den sydfranske by Cannes til en stor ejendoms- og investormesse, hvor formålet er at lokke udenlandske og danske aktører til at investere i Aalborg. Så langt, så godt.

Men hvor meget må det egentligt koste at sende fire af kommunens ledende folk afsted på sådan en tur? Det er i den grad relevant at diskutere.

I 2019 kostede det Aalborgs borgere knap 57.000 kroner at indlogere delegationen i Cannes. Her boede de i et lejlighedskompleks i centrum af den verdenskendte ferie- og filmby. Deler man regningen ud på fire personer, ender den på mere end 14.000 pr. person for tre nætter. Det lyder umiddelbart af meget.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) forklarer til B.T., at den eneste overnatningsmulighed, der var tilgængelig, var de to lejligheder kun et stenkast fra den ikoniske La Croisette-promenade – den ene lejlighed endda med udsigt over Middelhavet. Cannes er dyrt, forklarer borgmesteren, og derfor blev prisen høj.

Det forklarer bare ikke, hvordan den daværende københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der var afsted året før, kunne klare samme overnatning for bare 3.777 kroner i alt for sine tre nætter. Sammenligningen burde få i hvert fald få Aalborg Kommune til at overveje, om udgifter til overnatning kunne skæres ned.

Ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen siger reglerne for statslige ansatte på udlandsrejser, at en overnatning pr. nat på hotel i Frankrig maksimalt må løbe op i 1.234 kroner. Aalborg Kommune har ikke nedskrevet en omkostningspolitik til hverken fly, restaurantbesøg eller hoteller under ophold i udlandet, men det ville da være værd at overveje, om kommunen ikke skulle udforme en sådan.

Udover overnatning er der også blevet brugt skattekroner på alkohol. Allerede i Aalborg Lufthavn inden afrejsen mod Frankrig – viser bilag, som B.T. har fået aktindsigt i – blev der købt både hvidvin og specialøl. Et indtag af alkohol, der går igen hver dag under messen – både til sen frokost og aftensmad. Ligesom der ved at barbesøg blev indtaget flere glas Jack Daniels-whiskey.

Formålet med turen er at få investeringer til Aalborg, og det lyder jo fornuftigt nok. Ingen forventer, at kommunens spidser tager toget ned gennem Europa, sover på et tostjernet hotel og spiser billig fastfood til aften.

Der er heller intet i vejen for, at borgmesteren og hans følge bruger aftenerne på at gå ud og hygge sig. Men det ville klæde kommunen og borgmesteren at reflektere over, om indtaget af whiskey, vin og pastis måske burde betales af egen lomme og ikke Aalborgs borgere.

Hvis Aalborg Kommune er interesseret i at nedbringe udgifterne til kommende rejser, så er her to forslag at starte med: Udliciter rejsebookingen til Københavns Kommune – det ville spare adskillige tusinde aalborgensiske skattekroner, som sikkert nok kunne finde fornuftigere anvendelse andre steder.

Og lad så de udsendte herrer betale whiskeysjusserne med det private kreditkort. Det er vel egentlig ikke for meget at forlange?