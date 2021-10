Er man et kæmpe madøre med en rigtig sund appetit – som undertegnede – så er Aalborgs madscene blevet en fornøjelse at begive sig ud på.

De senere år er diverse spisesteder skudt op, og det er efterhånden et problem at vælge mellem de mange gode muligheder – i hvert fald hvis man er nået dertil, hvor det ikke længere helt så nemt lader sig gøre at gå ud for at spise hver eneste weekend.

For et årti siden fyldte middelmådigheden alt for meget i Aalborg. Der var overflod af caféburgere, rejecocktails og tre retter for 179 kroner, og Mortens Kro sad tungt på den finere aalborgensiske madlavning. Men siden er byen vågnet, og det samme er restaurationsmiljøet. Udviklingen er gået stærkt, og nye koncepter og forskellige køkkener fra hele verden er skudt op.

Som nyere eksempel kan nævnes Menéndez, der er søsterrestaurant til Nam og som byder på latinamerikansk social dining skyllet ned med stærke drinks. I en gammel købmandsbutik i Løkkegade er restaurant Alimentum åbnet med ambitioner om at blande gourmet og bæredygtighed ved blandt andet at hente råvarer fra eget landbrug ved Brønderslev. Og er du på vej fra centrum mod Østerådalen, støder du måske på et skilt på vejen, der viser til Vegan Dottir – et sted på Hjulmagervej, som laver plantebaseret mad med islandsk islæt.

Samtidig har vi fornøjelsen af en fin mængde steder, der serverer god mad til ganske rimelige priser – som eksempler kan nævnes Struktur, Textur og Det Glade Vanvid.

Lægger man dertil de mange andre restauranter, der åbnede i 2010erne og siden har cementeret sig som gedigne spisesteder, så er der således efterhånden rigtigt meget god mad at komme efter i Aalborg.

Det eneste, der mangler, er en restaurant, der kan få Michelin til at sende en stjerne helt herop til Nordjylland. Sammenlignet med andre steder, er det billigt at spise gourmet i Aalborg, og måske er aalborgenserne nødt til at acceptere en lidt højere pris, hvis vi skal have stjerner til byen. Måske kan et par års ekstra modning af byens gastronomiske udvikling gøre det. Men mon ikke det lykkes på et tidspunkt?

Og mens vi venter på stjerner, så vil vi her på B.T. gerne hjælpe og opfordre til at nyde alle de gode madoplevelser, som Aalborg har at byde på.



Derfor har vi sat gang i en serie, hvor vi guider til alt fra den bedste takeaway og til den sublime gourmetoplevelse. I denne uge er vi startet ud med en guide til burgerbarer og bistroer.

Bon appétit.