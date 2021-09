Den seneste uge har vi på B.T.-redaktionen i Aalborg bragt historier om, hvordan det foregår, når Aalborgs toppolitikere og embedsmænd rejser udenlands for at promovere vores by.

Først fortalte vi om, hvordan en delegation, der har socialdemokratisk borgmester Thomas Kastrup-Larsen i spidsen, i flere år har taget turen til sydfranske Cannes og brugt skattekroner på dyr overnatning og whiskey i forbindelse med ejendoms- og erhvervsmessen MIPIM.

En sag, som er faldet mange borgere for brystet, og som deraf har afstedkommet en del protester og udtalelser på de sociale medier. I løbet af ugen reagerede borgmesteren så på B.T.s historier om skattefinansieret alkohol og hundedyre overnatninger i en mail sendt til direktionen og byrådsmedlemmerne. Heri fortæller Thomas Kastrup-Larsen, at han mandag vil drøfte med magistraten, om der er behov for, at Aalborg Kommune udarbejder yderligere retningslinjer for rejseudgifter.

Det lyder som en fremragende idé, og i den drøftelse bør udgifter til møder også kigges efter.

For i denne weekend har B.T. endnu en historie om rejserne til Cannes. Formålet med at deltage i messen har været at få lokket investorer til Aalborg, og det er der blevet brugt store summer på.

Kigger vi på bare et enkelt år, nemlig 2019, hvor kommunen senest var afsted, blev der brugt mere end 88.000 kroner på mødelokaler under de fire dage i Cannes. Og det på trods af, at nogle af møderne blev holdt på andre lokationer ude i byen. Samtidig spenderede kommunen 83.000 kroner på at få firmaet Sadolin & Albæk til at hjælpe med at skabe kontakter og booke møderne.

Og hvad fik kommunen så for pengene: De fik møder med – hold nu fast – andre danskere som for eksempel aktører for MT Højgaard og PFA. Møder som man, med rette, kan diskutere nødvendigheden af at holde på dyre mødelokationer ved Middelhavet. Hvorfor kunne møderne ikke holdes i Aalborg eller alternativt en anden dansk by? Uanset hvilken, ville det sikkert have været en billigere løsning.

»Det er vigtigt at erkende, at når vi taler om Danmarks tredjestørste kommune og om milliardinvesteringer, så bliver vi også nødt til at være der, hvor tingene sker,« lyder det fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Alligevel har kommunen nu besluttet, at de årlige rejser til MIPIM-messen er fortid. Årsagen kunne meget vel være, at det aldrig lykkedes kommunen at hive de mange ønskede udenlandske investeringskroner hjem.

I vores dækning af sagen har vi hverken råbt korruption eller misbrug af skattekroner. Men vi lægger op til en diskussion om, hvorvidt der er tale om overforbrug.

Ethvert velfungerende, demokratisk samfund er absolut afhængigt af, at der hele tiden stilles spørgsmål til, hvordan magten forvaltes, og hvordan vores fælles penge bruges. Det er faktisk i alles interesse. Der skal stilles spørgsmål til, om noget kan gøres anderledes, billigere og måske endda bedre.

Borgmesterens drøftelse med magistraten bør under alle omstændigheder ende ud i, at Aalborg Kommune får lavet det nødvendige arbejde med retningslinjer for rejseudgifter. Vi følger spændte – og kritiske – med.