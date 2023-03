Lyt til artiklen

Søren 'Pharfar' Schou er ikke sur på Karsten Ree. Vi kan alle komme til at træde nogen over tæerne, uden vi selv ved det, mener han. Men når vi bliver klar over det, bør vi kigge indad og eventuelt undskylde.

Det fortæller den 49-årige musiker til B.T., efter at en racistisk udtalelse fra Ree Park-ejeren i sidste uge fik Wafande til at trække sig fra en koncert i safariparken.

Sammen med Pharfar skulle Wafande have spillet til et velgørenhedsarrangement med afrikansk tema, men da musikerne blev bekendte med, at Karsten Ree i sidste måned havde valgt at bruge ordet 'neger', da han blev interviewet til en filmpremiere, trak Wafande – der selv har en afrikansk far – sit tilbud tilbage.

At Pharfar ligeledes valgte at boykotte Ree Park sker i sympati med Wafande, der foruden at være en nær ven og kollega også havde skaffet ham jobbet.

»Men når det er sagt, synes jeg også, det er vigtigt at stå fast. Jeg har selv en masse ældre mennesker i min omgangskreds. som synes, det er normalt at bruge det ord. Og det er egentlig ikke, fordi jeg skal straffe nogen, men det er vigtigt at lytte til de mennesker, der ikke bryder sig om at blive kaldt ordet. Det er ikke mig, der skal bestemme, hvad jeg må kalde andre,« siger han.

»Det er lige som i børnehaven – man kalder ikke folk et øgenavn, hvis de ikke kan lide det. Og hvis man ikke tager afstand, så er det fint at sige: 'Jamen, så kan vi ikke spille'.«

Det var på den røde løber til en filmpremiere i februar, Karsten Ree brugte det nedsættende ord.

Her ønskede den fremmødte presse at vide, hvad den 77-årige forretningsmand fik tiden til at gå med, da han for nylig var i Afrika i forbindelse med byggeriet af en ny restaurant.

»Alt muligt. Håndværk og lege med negrene,« fortalte Karsten Ree og fortsatte:

»Jeg lærer dem at arbejde.«

Hans hustru Janni Ree har siden været ude at tage afstand til sin mands udtalelser, men alligevel taget ham i forsvar og understreget, at han ikke er racist.

Og det ved Pharfar heller ikke, om han nødvendigvis er.

Musikerne Wafande og Pharfar er både venner og kollegaer. Her ses de på Roskilde Festival i 2015.

»Men det er et racistisk ord. Og hvis han ikke vidste det før, så ved han det i hvert fald nu. Jeg er helt med på, at han er 'fra en anden tid', men det er jeg jo også selv, så jeg bliver også nødt til at opdatere mit ordforråd en gang imellem,« siger den 49-årige musiker.

»Jeg fylder snart 50, og så er der nogen, der kan finde på at sige: 'Hva' så, du gamle?' og det synes jeg er fint. Men jeg kan også forestille mig, at der er andre, der ikke synes det er rart hele tiden at blive mindet om deres alder, hvis de forbinder det med noget dårligt,« siger han.

»Så kan man sige: 'Jeg synes egentlig ikke, det er rart, du kalder mig gammel, for jeg er også meget andet', og så kan folk sige: 'Okay, det vidste jeg ikke. Det skal jeg nok lade være med'. Det tror jeg, de fleste kan forstå.«

Aflysningen af koncerten i Ree Park har ikke nogen økonomiske konsekvenser for Pharfar, da han ikke skulle have løn for at spille på festivalen, hvor overskuddet skulle gå til at støtte udviklingsarbejde i Afrika.

Karsten Ree er ikke racist, slår hans hustru, Janni Ree, fast.

»Men det er da superærgerligt, at vi ikke er med til at samle penge ind, og det burde jo heller ikke være nået hertil. For jeg tror egentlig ikke, han (Karsten Ree, red.) mener noget racistisk med sin udtalelse. Men så må man melde ud og sige: 'Det var jeg ikke klar over. Beklager'. Hvis det skete, ville det jo være en forsonende situation.«

B.T. har været i kontakt med Karsten Ree, der ikke ønsker at udtale sig om sagen.