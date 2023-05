Torsdag aften var der premiere på Cirkusrevyen på Bakken.

Her var også en person, som sandsynligvis kunne forvente at se sig selv parodieret på scenen, mødt op.

Nemlig statsminister Mette Frederiksen. Hun havde dog umiddelbart svært ved at udpege tre ting, som hun mente, at skuespillerne kunne finde på at lave sjov med. Hendes eneste bud var den nye regering.

»Tre ting, som de kan gøre grin med? Jeg tror ikke, jeg har tre ting,« sagde hun.

Mette Frederiksen og ægtefællen på den røde løber. Foto: Anthon Unger

Derfor måtte statsministeren have lidt hjælp og blev foreslået et emne, som mange danskere nok har fundet tragikomisk.

Måske en helligdag?

»Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja, hvordan kunne jeg glemme den? Så må I vælge den sidste,« lød det fra statsministeren med henvisning til store bededag, som altså fremover er fortid.

Cirkusrevyen har flere gange lavet en parodi på Mette Frederiksen, hvor det plejer at være Merete Mærkedahl, der indtager rollen.

Det gør hun, ifølge den rigtige statsminister, ganske overbevisende.

»Hun er jo vildt dygtig, og det tænker jeg også, at hun er i aften (...) Det er en vigtig del af vores demokrati, at man kan gøre grin med dem, der bestemmer. Jeg synes selvfølgelig altid, at man skal gøre det på en sjov måde.«

Mette Frederiksen var ikke mødt alene op til Cirkusrevyen. Med sig havde hun sin mand, Bo Tengberg. Det var dog ikke, fordi parret havde nået den store date-aften, forud for forestillingen.

»Vi kommer lige fra arbejde begge,« forklarede Bo Tengberg, men statsministeren supplerede med, at de lige havde nået en rugbrødsmad, før de skulle ud af døren.