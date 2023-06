Omkring juletid faldt den danske forfatter Leonora Christina Skov i en svindelfælde.

Men efter et længere juridisk tovtrækkeri har hun nu givet op på at se de sidste af sine mange tusinde kroner igen, fortæller hun til B.T.

»Det er er endt der, hvor jeg har skulle betale 8000 kroner i selvrisiko, og dem kan jeg ikke få tilbage. Det er som om, at alle skal betale 8000 kroner, uanset hvor meget eller lidt penge, de er blevet franarret,« siger Leonora Christina Skov.

En phishingmail, der lignede at være fra PostNord, endte i julen med at koste hende ikke bare de 16 kroner for en ny levering, hun troede, hun bestilte, men derimod mere end 20.000 kroner.

Denne falske PostNord-mail blev Leonora Christina Skov snydt af. Nu har hun givet op på at se de sidste af de penge, hun blev svindlet for.

Pengene fik hun dækket af Jyske Bank, som efter en klagesag fastholdt at lade hende betale selvrisikoen på 8000 kroner for 'grov uagtsomhed'.

Næste mulighed var derfor en klagesag i Det finansielle ankenævn - som så højest sandsynligt skulle ankes videre i byretten.

Men udsigten til endnu en nedslående afgørelse i sin svindelsag har fået Leonora Christina Skov til at give op.

Så nu bider du de 8000 kroner i dig og kommer videre?

»Det bliver jeg jo nødt til. Ellers skal jeg til at lægge sag an, og jeg kan se, at der ikke er præcedens for, at man vinder. Det virker som om, man taber dem, fordi man ikke kan bevise andet. Så jeg tror, jeg har en dårlig sag. Så jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle gøre.«

Portræt af forfatter Leonora Christina Skov.

Tidligere har Forbrugerrådet Tænk forklaret overfor B.T., at 'stort set alle sager' i Det finansielle ankenævn ender med at fastslå betalingslovens selvrisiko på 8000 kroner for grov uagtsomhed i svindelsager.

»Der sker en for streng tolkning af, hvad grov uagtsomhed er, for det er ikke fulgt med tiden i forhold til, hvor dygtige de her svindlere er blevet og den grad af manipulation, der sker,« fastslog forbrugerorganisationens politiske chef for trygt forbrug, Uffe Rabe Krag.

Den praksis håbede Forbrugerrådet Tænk derfor en dag ville blive ændret ved, at nogen ankede deres svindelsag til en civil byret.

Men det bliver altså ikke Leonora Christina Skov.

»Jeg vil hellere skrive min bog, end jeg vil bruge tid på det,« siger forfatteren.

Så du tænker, at det er der nogle andre, der må få ændret det en dag?

»Jeg syntes, jeg har gjort, hvad jeg kunne ved at fortælle om sagen og prøve at facilitere en debat og fortælle andre, at de skulle være opmærksomme.«