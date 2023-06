»Jeg ved godt, hvorfor du ringer... Det er jo trist. Det er meget trist,« lyder det fra Keld Heick ovenpå nyheden om Peter Bellis død.

Hans gamle ven og kollega gik bort torsdag efter længere tids sygdom, 79 år gammel.

Keld Heick har igennem årene haft masser at gøre med Peter Belli både privat og arbejdsmæssigt.

En overgang boede de ikke langt fra hinanden og mødtes, ifølge Keld Heick i 'tide og utide', ligesom Keld Heick har skrevet en lang række af Peter Bellis danske tekster samt et par sange, da Peter Belli en overgang arbejdede som sprechstallmeister i Cirkus.

Keld Heick og Peter Belli i 2010. Foto: STUB MICHAEL

Da Peter Belli i 2017 gik på pension, blev der dog stille omkring 'Ulven', og derfor vidste Keld Heick heller ikke, at Peter Bellis tid nu var ved at være forbi.

»Jeg var ikke klar over, at han var så syg. Jeg har flere gange talt med Peter og Junes (Peter Bellis hustru) ældste søn Chano, fordi han er fodboldfan, ligesom jeg, men vi har aldrig rigtig talt om dem, fordi de var meget private til sidst,« fortæller Keld Heick og fortsætter:

»Det skulle de jo have lov til at være, men jeg blev dybt ked af det, da jeg hørte, at han var død.«

Keld Heick fortæller, at han først og fremmest vil huske Peter som en god ven igennem mange år.

»Og så var han en stor inspirator. Han var jo fantastisk på en scene og er nok vores bedste rocksanger herhjemme.«

Han tilføjer:

»Jeg har også meget at takke ham for. Da vi (Keld and The Donkeys) vandt DM i rockmusik (I 1965) sad Peter i juryen, så han var med til at gøre, at jeg fik den karriere, som senere viste sig at være holdbar.«