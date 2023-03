Lyt til artiklen

'Psykopater, intet mindre, føj', 'Jeg havde dræbt dem med mine bare næver!' og 'Dø i helvede! Føj, hvor usmageligt'.

Sådan lyder det i kommentarsporet til opslag omhandlende det dragshow for børn på Frederiksberg Bibliotek, der den seneste tid har skabt stor debat.

Kommentarerne, hvis forfattere alle er blevet politianmeldt, læses op af kendte ansigter som Renée Toft Simonsen, Thomas Warberg og Irina Olsen på foreningen, der bekæmper hadforbrydelser rettet mod LGBT+-personer, Lev og Lad Leves Instagram-profil.

I alt har foreningen samlet ti kendte danskere, der læser de hadefulde ytringer fra kommentarfeltet, for at gøre opmærksom på debatten.

Irina Olsen, Renée Toft Simonsen og Thomas Warberg er blandt de danske kendte, der medvirker i videoen.

»Vi ville gerne være sikre på, at det her kom så bredt ud som muligt. Derfor begyndte vi henover weekenden at kontakte en masse personer, så det er os, der har taget initiativet og klippet det hele sammen, og vi er rigtig glade for, at der er så mange, der ville være med,« fortæller Michael Bjerring, der er talsperson for Lev og Lad Leve, til B.T. og tilføjer:

»Vi har jo valgt personer, vi ved, på et eller andet tidspunkt i deres karriere, allerede har vist opbakning.«

Eksempelvis var Michael Bjerring tidligere stødt på en livesending på Thomas Warbergs Instagram-profil, hvor komikeren kom med en opsang til seerne og gjorde klart, at der ingen grund er til at se sig sure på transpersoner.

»Det er sådan noget, man husker. Når en kendt dansker, der ikke selv er LGBT+-person går ud og tager nogle kampe, så husker man det, for det betyder virkelig meget,« fortæller Michael Bjerring.

»Det er jo meget større end de her to dragqueens, og jeg tror også, det er derfor, at de her kendte blander sig. Det er en grundlæggende debat om at kunne være tryg online i vores land. Og jeg er glad for, at de vil være med til at bakke op om det budskab.«

Renee Toft Simonsen står bag bogen 'Børnene fra Sølvgade', der har inspireret det udskældte arrangement. Foto: Kim Haugaard Vis mere Renee Toft Simonsen står bag bogen 'Børnene fra Sølvgade', der har inspireret det udskældte arrangement. Foto: Kim Haugaard

Det er et arrangement på Frederiksberg Bibliotek, der – under den kommende kulturnat for børn i København 17. marts – har inviteret byens børn til en fejring af mangfoldigheden med blandt andet drag-underholdning.

Anledningen er Renee Toft Simonsens roman 'Børnene fra Sølvgade', der handler om fire forældreløse børn, som bor sammen og bliver venner med den voksne Miss Nelly – en mand iført nederdel og højhælede støvler.

Arrangementet har skabt stor debat og har, foruden de hadefulde kommentarer online, blandt andet mødt kritik fra folketingsmedlem Mette Thiesen (DF), som mener, at det »er så woke, at det skriger til himlen« og en »identitetspolitisk glidebane om kønsforvirring af børn«.

Det er Renée Toft Simonsen bestemt ikke enig i, og hun strøg til tasterne på sin Instagram-profil, da hun blev opmærksom på debatten, og skrev følgende:

'Jeg tror, der må være 1000 andre ting, jeg hellere synes, vi skal skærme børn mod, som fattigdom, storkapitalens grådighed, at penge er gud, TikTok, ulighed, dårlige nomeringer i daginstitutioner, udbrændte skolelærer, overarbejdende, udkørte og stressede forældre, der ikke har overskud til at lege eller læse en bog, usund mad, uinspirerende undervisning, fremdriftsreformen, tests i folkeskolen, skøre kropsidealer og overfokusering på vægt og sundhed etc. … fremfor søde, sjove og kærlige mænd, der godt kan lide at tage en kjole på'.