Drag-underholdning for børn har fået både politikere på Christiansborg og brugere på sociale medier til tasterne.

En hel dag på Frederiksberg bibliotek skal stå i mangfoldighedens tegn. Fredag den 17. marts er der kulturnat for børn i København.

Og det er derfor, at biblioteket inviterer byens børn til drag-underholdning. Anledningen er Renee Toft Simonsens roman 'Børnene fra Sølvgade', der handler om fire forældreløse børn, som bor sammen og bliver venner med den voksne Miss Nelly, en mand iført nederdel og højhælede støvler.

En af kritikkerne er folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, Mette Thiesen. Hun udtalte sig tidligere på ugen om den forstående begivenhed på biblioteket.

»Flere og flere voksne mener, at de skal presse en dagsorden om kønsforvirring ned over hovedet på børn,« sagde hun blandt andet til FrederiksbergLiv, hvor hun samtidigt understreger, at det i hvert fald ikke hører hjemme på et offentligt bibliotek.

Nu kommenterer forfatteren sagen i et Instagramopslag fra Thailland, hvor hun og manden Thomas Helmig ferierer, langt fra kritikken i Danmark. Renee Toft Simonsen forklarer, at hun er blevet orienteret om debatten af sin redaktør, og derfor nu føler en trang til at kommentere sagen.

Og Renee Toft Simonsen lister en del ting op på sin Instagram, som man burde skærme dem mod.

'Jeg tror, der må være 1000 andre ting, jeg hellere synes, vi skal skærme børn mod, som fattigdom, storkapitalens grådighed, at penge er gud, TikTok, ulighed, dårlige nomeringer i daginstitutioner, udbrændte skolelærer, overarbejdende, udkørte og stressede forældre, der ikke har overskud til at lege eller læse en bog, usund mad, uinspirerende undervisning, fremdriftsreformen, tests i folkeskolen, skøre kropsidealer og overfokusering på vægt og sundhed etc. … fremfor søde, sjove og kærlige mænd, der godt kan lide at tage en kjole på'.

Renee Toft Simonsen forstår ikke kritikken. Ifølge hende kan man jo bare lade være at tage med på biblioteket – hvor hun selv håber at deltage med sit barnebarn.

'Hvis folk gerne vil skærme deres børn mod den slags hyggelig og kærlig kultur, kan de tage ungerne med på Glyptoteket, der er de fleste af mændene nøgne og meget gamle, de kan også gå i bio og se far til fire eller blive hjemme og spille Matador, det er jo et frit land. Håber, mit barnebarn vil med på biblo på fredag.'