»Drag-underholdning i børnehøjde.«

Sådan lyder en del af programmet til børnenes kulturnat fredag 17. marts på Frederiksberg Hovedbibliotek.

Biblioteket vil fejre mangfoldigheden til kulturnatten, og i den forbindelse inviterer biblioteket 6-12-årige børn på dragqueen-show. Børnene får også mulighed for at gå på opdagelse i en dragqueens klædeskab og sminke sig.

Det møder skarp kritik fra folketingsmedlem Mette Thiesen (DF). Hun mener, at arrangementet »er så woke, at det skriger til himlen«.

»Jeg mener, at der er tale om en politisk agenda, som de voksne presser ned over hovedet på børnene. Det er en identitetspolitisk glidebane om kønsforvirring af børn, og det gør det kun mere problematisk, at man også afholder arrangementet for offentlige kroner,« siger Mette Thiesen, der også har udtalt sig til FrederiksbergLIV om arrangementet.

Arrangementet er inspireret af forfatter Renee Toft Simonsens bog »Børnene fra Sølvgade«. Bogen handler om fire forældreløse børn, der bor alene, men som møder Miss Nelly. Miss Nelly er en mand med nederdel, højhælede støvler og strithår.

Det er efter inspiration fra denne bog, at Frederiksberg Hovedbibliotek inviterer på »Miss Nelly-show« med de to dragqueens ved navn Diana Diamond og Di Di Cancerella. Biblioteket kalder det selv »drag-underholdning i børnehøjde.«

Børnene kan desuden gå på opdagelse i Miss Nellys klædeskab og sminke sig »fint, skørt eller farligt«, skriver biblioteket om arrangementet.

Mette Thiesen, er det ikke o.k., at børn finder ud af i en tidlig alder, at man kan se ud på mange forskellige måder?

»Det ser børn hver eneste dag, og jeg mener ikke, at der er nogen rigtig eller forkert måde at være dreng eller pige. Det er også fint, at børn gerne vil eksperimentere med deres udtryk enten derhjemme eller med vennerne. Men jeg mener, at dette arrangement er et klart udtryk for en identitetspolitisk dagsorden, som man presser ned over børnene,« siger hun og tilføjer:

»Dragshows er ikke for børn, og børn skal bestemt ikke være dragqueens. Børn skal have lov til at være børn. Med et arrangement som dette risikerer man desværre også at seksualisere børnene i en grad, som er dybt upassende,« siger hun.

Hun henviser til, at biblioteket skriver på sin hjemmeside, at børnene får mulighed for at gå på opdagelse i Miss Nellys klædeskab.

»Hvis du lader en lille dreng klæde sig ud som voksen med makeup, kunstig paryk og kjole, så giver det sig selv. Det er en seksualisering af et barn,« siger Mette Thiesen.

Berlingske har forelagt kritikken for Frederiksberg Hovedbibliotek. Biblioteket skriver, at arrangementet handler om at »udfolde litteraturen og dens budskab om kærlighed, rummelighed og tryghed.« Biblioteket er ikke enig i, at arrangementet seksualiserer børn:

»Hverken bogen 'Børnene fra Sølvgade' eller bibliotekets formidling af den handler om seksualisering af børn,« skriver biblioteket og sætter ord på budskabet i historien om Miss Nelly:

»Det handler i bund og grund om, at det er okay at være, som man er – uanset hvordan man er. Og så er det en hjertevarm historie om fire forældreløse børn, der finder kærlighed og tryghed i en familie med to fædre.«

Biblioteket mener desuden, at Mette Thiesen tager munden for fuld, når hun siger, at børnene skal klæde sig ud som drag queens:

»Der er mulighed for at blive sminket, fint, skørt eller farligt ligesom i Zoologisk Have. Der er også mulighed for at gå på opdagelse i Sølvgade 104 og i Miss Nellys klædeskab, som indeholder en lang række forskellige kostumer til børn.«

Denne artikel er fra Berlingske.