»Obs. produktet er mindre i størrelse end normalt!« er advarslen, som ungarere fremover vil støde på, når de handler ind i supermarkedet.

Det skriver European Supermarket Magazine.

Advarslerne blev sat i kraft 1. marts og er et led i den ungarske regerings forsøg på at sætte skub i landets dalende detailforbrug.

Det vil regeringen gøre ved at sætte ind over for fænomenet shrinkflation, som danske forbrugere også er blevet bekendt med de seneste år.

At skære ned i produkters størrelse og sælge dem til samme pris har været en af de metoder, som nogle ungarske detailhandlere og producenter, der står over for voldsomme stigninger i dagligvarepriser, har måtte ty til.

En metode, der altså er kendt som shrinkflation.

Det er en metode, som det Ungarske økonoministerium kalder for vildledende, og derfor vil sætte ind over for.

»Det er en vildledende praksis, som fører til, at forbrugerne får mindre for pengene,« udtaler ministeriet til Reuters.

Det er dog ikke alle ungarske forbrugere, som er begejstrede for tiltaget. Krisztina Kovacs, der er finansiel rådgiver tvivler på, hvorvidt tiltaget vil hjælpe på situationen.

»Mange tak for at gøre os opmærksomme på de her ændringer, men det stiller os ikke i en bedre situation. Jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe,« siger hun til Reuters ifølge European Supermarket Magazine.

Ungarn har stået over for Europas højeste stigning i fødevarepriser mellem midten af 2021 og slutningen af 2023, hvor priserne er steget mere end 56 % sammenlignet med kun 23,4 % i euroområdet. Samtidig faldt landets detailsalg med 7,9% sidste år.

Det har lagt et pres på den ungarske premierminister Viktor Orban, som står over for valg til Europa-Parlamentet og lokalregeringen i juni, for at finde en løsning.

Prisadvarslerne skal ifølge regeringen hjælpe med at genvinde ungarernes tillid til de ungarske supermarkeder og sætte skub i detailforbruget iblandt ungarere, der lige nu er ramt af Europas hidtil værste dagligvareprisstigninger.