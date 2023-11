Næsten alle gør det. Men Jonas Vingegaard siger nej igen og igen.

I cykelsporten virker jagten på de mikroskopiske marginaler og al optimering til tider som en besættelse, og her er moderne vidundermidler som ketoner og bikarbonat efterhånden meget udbredt.

Men kosttilskuddene er noget, som Jonas Vingegaard holder sig fra.

Selvom de moderne trylledrikke angiveligt hjælper restitutionen, giver bedre energi og afhjælper mælkesyren i musklerne.

Jonas Vingegaard tog imod pressen i Glyngøre onsdag 15. november 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Man ved nærmest ikke noget om de her ketones. Det er ikke et produkt for mig. Det jeg hører er, at det ikke er gennemtestet,« fortæller Jonas Vingegaard.

Ketoner er et produkt af fedtforbrændingen i kroppen, som dannes naturligt i leveren. Når kulhydraterne er sluppet op, kan det bruges som en anden energikilde i sportsgrene hvor udholdenhed er i fokus som eksempelvis cykelsport.

Bikarbonat er hovedingrediensen i bagepulver og øger blodets kapacitet til at neutralisere mælkesyre, musklerne fyldes med under hårdt fysisk arbejde.

»Det her er ikke en gråzone, men det er mit moralske kompleks, der siger, at det vil jeg ikke tage. Jeg skal se mig selv i øjnene bagefter. Som jeg har sagt før, vil jeg ikke tage noget selv, som jeg ikke ville give til Frida. Hverken ketones eller bikarbonat,« siger Jonas Vingegaard.

»På en måde er det her stof unaturligt. Jeg har ikke noget imod, at andre gør det, men jeg har ikke selv lyst til det.«

Både ketoner og bikarbonat er efterhånden begge tilskud, der er udbredt i feltet.

Under Tour de France tog B.T. en snak med Jumbo-Vismas chief nutritionist Martijn Redegeld. Her satte han også ord på Jonas Vingegaards fravalg.

