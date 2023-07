I Tour de France kan en forbedring på bare én procent være det, der giver triumf i stedet for tæsk.

Se bare på Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, som efter tusinder af kilometer på de franske landevejen har en nærmest identisk tid.

I deres higen efter at optimere har en stor del af feltets ryttere taget moderne vidundermidler som ketoner og bikarbonat til sig.

De moderne trylledrikke giver angiveligt både mere energi, bedre restitution og mindre mælkesyre i musklerne, så den ligger vel lige til højreskøjten?

Ikke for Jonas Vingegaard. Danskeren har nemlig besluttet ikke at indtage de nye vidundermidler.

Det bekræfter Team Jumbo-Vismas chief nutritionist, Martijn Redegeld, til B.T.

»Jeg har haft diskussionen med ham igen i forbindelse med forberedelserne til Tour de France. Det var ikke for at overtale ham, men for at forklare ham, at de her kosttilskud kan give en lille fordel.«

Jonas Vingegaard siger nej til de moderne trylledrikke. Foto: Imago/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard siger nej til de moderne trylledrikke. Foto: Imago/Ritzau Scanpix

»Det handler måske om en procent. Måske endda mindre. Men vi havde altså diskussionen, og jeg gjorde egentlig bare, hvad jeg kunne, for at han kunne træffe sin beslutning på det bedste grundlag.«

Det blev altså et nej, og det er panelet i B.T.s Tour de France-podcast ‘Touren på Bagsædet’ ikke ovenud begejstrede for. I hvert fald ikke hvis det koster danskeren Tour-sejren.

»Hvis Jonas Vingeggard – og det er et sandsynligt scenario – taber Tour de France med 10 sekunder, så vil han ærgre sig over, at han ikke tog de skide ketoner,« siger vært Lasse Vøge.

Det får B.T.s Tour de France-reporter Frederik Gernigon til at reagere:

»Der er noget ret fascinerende ved, at han siger nej. Han har nogle holdninger, han står 100 procent for mål for, selv om det kunne forbedre hans chancer.«

Hør hele diskussionen i B.T.s daglige Tour de France-podcast ‘Touren på Bagsædet’. Her kan du også få historien om Bjarne Riis’ forfærdeligste enkeltstart, hvor han kylede sin cykel ud i de franske marker.