Når Milano-Sanremo bliver skudt i gang næste weekend, er det uden Mads Pedersen i feltet.

Den danske stjerne har valgt at droppe monumentet for at forberede sig så optimalt som muligt til Paris-Roubaix.

Men den beslutning forstår Rolf Sørensen ikke.

TV 2-eksperten hæfter sig ved, at Mads Pedersen aktuelt er i storform og derfor ville stå med rigtig gode chancer for at vinde den italienske klassiker.

»Jeg synes, det er ærgerligt – specielt med den form, han er i nu. Der kan de ikke køre fra ham. Det er der maksimalt to-tre stykker, der kan. Og så er han jo så hurtig – specielt efter sådan nogle lange løb. For mig ville han være en af favoritterne på papiret,« siger Rolf Sørensen til TV 2 Sporten.

»Det giver ingen mening. Jeg er i hvert fald ærgerlig over det. Det er et løb, der passer til ham, og det er et løb, du er nødt til at se. Du kan ikke bare komme første gang og regne med at vinde,« fortsætter cykellegenden.

Mads Pedersen imponerer i øjeblikket i Paris-Nice, hvor den tidligere verdensmester tirsdag vandt 3. etape.

Her distancerede han blandt andet superstjernen Wout van Aert i suveræn stil.