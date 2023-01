Lyt til artiklen

Det så rigtig godt ud fra start. Men der kom alligevel en lille opsang fra Niklas Landin.

Det fortalte Mathias Gidsel med et smil efter storsejren på 40-23 over Ungarn i VM-kvartfinalen.

Efter de første 30 minutter fornemmede han, det var en kamp, landsholdet ikke burde tabe, for her førte Nikolaj Jacobsens mandskab med ni mål.

»Men vi blev ved med at holde fokus og accepterer ikke sjusk,« sagde han og fortsatte:

»Jeg tror også, vores anfører (Niklas Landin, red.) kom midt i anden halvleg og sagde, at nu giver vi lige los igen, fordi der var på et tidspunkt lidt for meget ‘byt af mål’ i anden halvleg,« fortalte Mathias Gidsel med et smil.

Niklas Landins udbrud kunne høres på tribunerne, og selvom Danmark førte komfortabelt hele kampen igennem, kom der blandt andet et 'Hvad laver I mand!?', da han på et tidspunkt ikke mente, forsvaret dækkede helt godt op.

Men sejren var aldrig i fare, og spillerne havde da også en enormt god fornemmelse på banen, forklarede Mathias Gidsel.

»Jeg fornemmer ret hurtigt, det er vores kamp. De slider meget for det, vi har godt gang i vores tempohåndbold i angrebet. Ret hurtigt fornemmer jeg, det bliver en god dag,« sagde Mathias Gidsel, der - igen - blev kåret til kampens spiller.

Han og Simon Pytlick virker som to spillere, der aldrig bliver trætte, lød det fra blandt andre Niklas Landin efter kampen. Og det bliver Mathias Gidsel umiddelbart heller ikke, slog han fast.

»Vi er på den allerstørste scene og jagter noget rigtig stort. Det bliver man ikke træt af. Vi er på nogle af de sidste dage, det hjælper også mentalt, at nu ved vi, nu er der to kampe tilbage. Vi skal også snart væk fra hinanden. Det er de sidste dage og sidste kampe. Nu giver vi den fuld gas,« sagde han og fortsatte:

»En semifinale kan man ikke tage for givet at stå i. Der har været meget pres på os. En kvartfinale er en træls størrelse, hvis du ryger ud, er det helt andre spørgsmål, vi ville få efter. Vi er med i medaljekampene og det sjove.«

Danmark skal spille semifinale mod Spanien fredag aften, og den kamp kan du selvfølgelig følge live her på bt.dk.

Vinder Danmark, hedder det VM-finale, mens et nederlag sender Nikolaj Jacobsens mandskab i kamp om bronzemedaljerne.