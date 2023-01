Lyt til artiklen

Den kroatiske verdensstjerne Domagoj Duvnjak vælger næppe Danmark som sin næste sommerferiedestination.

For forholdet til danskerne er lettere kompliceret, efter at han sendte en knytnæve ind i halsregionen på Mathias Gidsel i torsdagens VM-kamp.

Det havde de mange danske tilskuere i Malmö Arena ikke glemt, da Kroatien lørdag mødte Belgien i en forkamp til Danmarks sene møde med USA.

Hver eneste gang Duvnjak fik bolden i hænderne, buhede de op imod 10.000 danske tilskuere af deres lungers fulde kraft.

Mathias Gidsel får et slag på halsen af Kroatiens Domagoj Duvnjak under VM kampen mellem Danmark-Kroatien i første mellemrundekamp i Malmø Arena, torsdag den 19 janaur 2023 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel får et slag på halsen af Kroatiens Domagoj Duvnjak under VM kampen mellem Danmark-Kroatien i første mellemrundekamp i Malmø Arena, torsdag den 19 janaur 2023 Foto: Liselotte Sabroe

Om det var de danske tilskueres indflydelse skal være usagt – men det lykkedes kroaterne 'kun' at besejre belgierne med otte mål, og dermed ser Duvnjak & co's kvartfinaledrømme ud til at være slukket.

Men efter kampen afviste den upopulære kroat, at han lod sig påvirke.

»Jeg nød kulissen. Jeg kunne kun høre vores fans,« sagde han efter kampen til blandt andet B.T.

Han mente også, at kroaterne kunne være tilfredsen med indsatsen – selvom sejren næppe var stor nok til at true Danmarks samlede målscore.

»Vi spillede en god kamp. Især i første halvleg. Desværre var vi ikke i anden halvleg ikke gode nok til at vinde større. Men vi er tilfredse.«

Kroatien møder mandag Bahrain i den sidste mellemrundekamp