Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han var med sidste år, da det gik galt mod Spanien i EM-semifinalen.

Og Henrik Møllgaard frygtede også et deja-vu fredag aften ved VM.

»Det gjorde jeg klart. Det gik hurtigt fra plus fem til plus en. Jeg ved godt, vi måske brænder to store, men der var også en fornemmelse af, det ikke er os, der er styrende i kampen lige nu, og de får held med kontramål, et mål de ikke skal slide for,« sagde han og fortsatte:

»Det var det, vi lykkedes med i første halvleg, at de skulle slide for alt. Der mistede vi lige kort grebet om kampen,« sagde han.

Danmark var foran med fem mål ved pausen, på et tidspunkt i anden halvleg var der blot tale om et enkelt mål.

Og da B.T. spørger, hvordan forsvarsstjernen synes, holdet formåede at holde hovedet koldt, kom svaret ærligt og prompte.

»Det synes jeg da heller ikke, vi gjorde ret godt. Vi vidste godt inden, at Spanien er dygtige til at holde sig inde i kampen. Jeg mindes ikke, det er sket, de fem er blevet til otte og så er det færdigt. De holder sig bare inde, de finder lige på noget, får lige indstillet forsvaret, fremprovokeret en angrebsfejl. De spiller deres angreb tålmodigt og lang tid, og hvis man ikke koncentrerer sig, laver de et eller andet pis-mål, og det er det, de kan,« sagde Henrik Møllgaard.

Han synes, Spanien spiller 'fed håndbold', og de gjorde det svært for danskerne. Alligevel var det Nikolaj Jacobsens mandskab, der trak det længste strå og bookede en plads i VM-finalen søndag aften.

Henrik Møllgaard har fat i Spaniens Daniel Dujshebaev Dovichebaeva under semifinalen mellem Danmark-Spanien i ERGO Arena i Gdansk, Polen, fredag den 27. januar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Møllgaard har fat i Spaniens Daniel Dujshebaev Dovichebaeva under semifinalen mellem Danmark-Spanien i ERGO Arena i Gdansk, Polen, fredag den 27. januar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Emil Jakobsen scorede det sidste mål til 26-23, men her var Henrik Møllgaard dog forholdsvis rolig.

»Der var jeg sikker på, vi havde vundet. Da Niklas æder den på straffe, der var det slut,« lød det fra landsholdsstjernen om en situation til allersidst.

Det stod 25-23 til Danmark, der var 45 sekunder tilbage, og Spanien fik straffekast. Men de kom ikke forbi muren i det danske mål, og i det efterfølgende angreb slog Emil Jakobsen sejren fast med syv tommer søm.

»Et eller andet sted, kan man stadig nå at smide kampen, det var selvfølgelig fedt at få lukket fuldstændig, men det var Niklas' store redning, som gjorde jeg sagde: 'Nu vinder vi, vi smider ikke to bolde væk på 20 eller 30 sekunder.'«