»Jeg kender ikke meget.«

Lukas Jørgensen siger det med et stort smil.

For lørdag venter USA ved årets VM, og det er ikke ligefrem det mandskab, han – og resten af truppen – ved mest om, hvilket der ikke bliver lagt skjul på.

»Nu sad jeg lige og så et tv-interview med en af spillerne i går (torsdag, red.) fra deres kamp, og jeg blev lidt overrasket over, at det ikke var en, der snakkede super godt engelsk,« forklarer Lukas Jørgensen og fortsætter:

Lukas Jørgensen under håndboldherrernes mixed zone i Malmø Arena, fredag den 20. januar 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lukas Jørgensen under håndboldherrernes mixed zone i Malmø Arena, fredag den 20. januar 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har forhørt mig lidt omkring, flere af spillerne er jo boende i USA, men det er spillere, der kommer fra rundt omkring i verden – blandt andet fra Danmark.«

Heller ikke Kevin Møller har det helt store kendskab til den amerikanske modstander. Nogle enkelte har spillet andenbundesliga i Tyskland, og så har han spillet mod en enkelt stregspiller i Spanien.

»Det er sådan lidt det. Det er ikke så meget, men jeg er begyndt at forberede mig, så det bliver et sjovt bekendtskab. Det er jo lidt uortodokst. Man bliver nødt til at tage det som en oplevelse, det er ikke sikkert, man får lov til at spille mod dem igen,« siger Kevin Møller.

For ham og landsholdet handler det om at vinde 'størst muligt', så de har en god målscore, hvis nu det skulle blive aktuelt.

Kevin Møller under en presseseance. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kevin Møller under en presseseance. Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig har vi også fokus på småting og har individuelle aftaler omkring de enkelte. Først og fremmest har vi fokus på os selv, og hvad vi skal forbedre inden kampen mod Egypten,« siger Kevin Møller.

Og selvom det måske gør forberedelsen sværere, at det ikke er et hold som Kroatien, Frankrig eller Norge, som danskerne kender utroligt godt, bliver det en oplevelse. For begge mandskaber, spår Lukas Jørgensen.

»Det er sjovt at møde nogle med forskellig håndboldkultur. Det er USAs debut til et VM, så det bliver mega skægt – jeg tror da også, det bliver sjovt for dem at spille mod os; jeg forestiller mig ikke, de har prøvet at spille foran så mange mennesker før,« siger Lukas Jørgensen.

Han og resten af landsholdet spiller mod amerikanerne lørdag aften klokken 20.30.