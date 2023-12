Kelsey Hatcher har gjort det før. Tre gange har hun været igennem en fødsel.

Men denne gang var der alligevel noget som var helt anderledes, da hun tirsdag den 19. december ankom til Birmingham Hospital i Alabama.

For på to dage fødte hun sine tveæggede tvillingedøtre Roxi og Rebel med hver sin livmoder.

Det skriver BBC og University of Alabama.

32-årige Kelsey Hatchers sjældne graviditet med to livmodere på hver sin side er en ud af million, skriver BBC.

Kelsey Hatcher fik allerede som 17-årig konstateret, at hun havde en dobbelt livmoder, en sjælden medfødt abnormitet, der kun forekommer hos 0,3 procent af alle kvinder, skriver UAB.

»Aldrig i vores vildeste drømme kunne vi have planlagt en graviditet og fødsel som denne: men at bringe vores to sunde babypiger sikkert til verden var altid målet, og hospitalet hjalp os med at opnå det,« siger Kelsey Hatcher og fortsætter:

»Det virker dog passende, at de havde to fødselsdage. De havde begge deres egne 'huse', og nu har de begge deres egne unikke fødselshistorier.«

Roxi blev født den 19. december ved en vaginal fødsel, mens Rebel kom til verden den 20. december efter et kejsersnit, og en samlet fødsel på 20 timer.