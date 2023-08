I Schweiz er en gruppe tyve lykkedes med et kup, der ikke burde være muligt.

De har nemlig fået adgang til en indsamlingsboks gemt i 2.350 meters højde, som kun nogle af områdets allermest erfarne klatrere kan finde vej til.

Det skriver BBC.

For at få adgang til indsamlingsboksen skulle tyvene krydse slugter på smalle stålkabler i 2.350 meters højde.

Ruten er klassificeret som niveau fem, der er den sværeste rute.

Det involverer blandt andet, at man skal forcere lodrette stiger, der er boltet ind i klippeflader og komme gennem kløfter på de smalle stålkabler.

Den ødelagte donationskasse. Foto: Foto: Facebook Vis mere Den ødelagte donationskasse. Foto: Foto: Facebook

Klatreruten er Schweiz' længste beskyttede rute, der går gennem Gemmi-passet over landsbyen Leukerbad.

Tyvenes mål med at forcere det umulige terræn var adgangen til en donationsboks, der indeholdt penge, som bruges til at vedligeholde klatreruten.

»Hvad er det for nogle mennesker,« skrev klatreklubben på sin Facebook-side efter tyveriet.

Dem, der har opdaget tyveriet, mener, det blev planlagt i god tid.

Både fordi det krævede avanceret klatreudstyr at komme frem til donationsboksen, men også værktøj der kunne bruges til at bryde den op.

Overraskende nok ser det ud som om, at tyvene efter at have stjålet donationsboksen fortsatte med at klatre op til toppen af Dauberhorn, der er 2941 meter.

Klatreklubben er usikre på det præcise beløb, der er blevet stjålet fra donationsboksen, men mener det er mellem 3.000 og 3.800 kroner.