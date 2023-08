Bare fordi hedebølger og skovbrande er stilnet af i Sydeuropa, betyder det ikke, at moder natur holder pause med sit klima-raseri.

I Asien kæmper de lige nu med kraftige tyfoner, der koster menneskeliv og lammer infrastrukturen.

I Kinas hovedstad Beijing har de mere end 20 mio. indbyggere fået over en måneds regn på to dage, og de medfølgende oversvømmelser har kostet adskillige menneskeliv.

Det er det værste regnvejr i byen i over 100 år.

I Japan evakuerer man lige nu hundreder af tusinder, da en anden tyfon er gået i land og truer med at smadre igennem turistbyen Okinawa.

Fly- og færgeafgange aflyses i hundredvis, og hverken storme eller regnskyl forventes at blive mildnet de kommende dage.

I stedet forventer man en ny tyfon i Kina inden for den nærmeste fremtid.

De nye tyfoner kommer efter at Sydøstasien allerede er blevet udsat for flere omgange i sidste måned. Både Malaysia og Hong Kong har været hårdt ramt, og i Philippinerne vurderer man ligefrem, at årets risproduktion er truet.