Det skulle bare have været en kort ferie i et varmt klima, der også kunne gavne en tiltagende tuberkulose.

Virkeligheden er blevet en helt, helt anden.

For den i dag 33-årige Saleh Ahmed Handule Ali har ifølge Guardian nu været strandet i Østafrika i de seneste 16 år, hvor det ikke har været muligt for ham igen at få adgang til Storbritannien.

»Jeg har grædt i 16 år over tabet af min søn,« som moren Shamis Dirya siger til mediet:

»Vi taler sammen i telefon. Jeg græder, og han græder.«

Det var i december 2008, at den 17-årige Saleh Ahmed Handule Ali tog til Djibouti på ferie.

Otte år tidligere var han kommet til Storbritannien sammen med sin mor og to søskende, hvor de blev familiesammenført med faren og fik opholdstilladelse.

I forbindelse med afrejsen for 16 år siden havde den unge mand orden i papirerne og var i besiddelse af et såkaldt rejsedokument for flygtninge, der skulle give ham mulighed for både at rejse ud og hjem.

Uheldigvis mistede han papirerne kort efter ankomsten til Djibouti.

Og det skulle vise sig at være skæbnesvangert.

For lige siden er han igen blevet nægtet indrejse i Storbritannien, hvor myndighederne og dommere igen og igen har sagt nej.

Det har dog også vist sig, at det britiske indenrigsministerium ikke har ført ordentlig kontrol med på området.

Siden har det således været en lang kamp for at komme tilbage til Storbritannien, for det har også vist sig, at man hos de britiske myndigheder slet ikke har haft informationer om, at Saleh Ahmed Handule Ali skulle have fået opholdstilladelse i landet.

»Vi vil have indenrigsministeriet til at sørge for, at få ham tilbage til os, men de lytter ikke til os,« siger moren Shamis Dirya, der bor med resten af familien i Bristol:

»Nogle gange ved vi ikke, om han overhovedet er i live.«

Ifølge moren lever Saleh Ahmed Handule Ali fra hånden til munden, og når han har opsøgt britiske ambassader i Østafrika, har der ingen hjælp været at hente.

Men måske der er håb.

For i forbindelse med en appelsag kigger man nu igen på Saleh Ahmed Handule Alis sag, og en dommer har i den forbindelse netop udtalt stor kritik af de tidligere afgørelser – og afvisninger.

Nu venter en frisk behandling af det, der i samme ombæring er blevet kaldt »helt ekstraordinære omstændigheder«.

En advokat for familien siger:

»Desværre er hans prøvelser endnu ikke ovre, da en ny afgørelse kan tage måneder,« lyder det:

»For at imødegå omkostninger og forsinkelser håber vi, at indenrigsministeriet vil erkende sine fejl, give ham indrejsetilladelse og en oprigtig undskyldning.«