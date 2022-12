Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er fredag aften store optøjer i Paris.

Det sker, efter en 69-årig mand menes at have skudt og dræbt tre personer og såret tre. Skyderiet skete på et kurdisk kulturcenter kort før klokken 12.00. Den anholdte er blevet indlagt.

Manden er kendt af det franske politi for to tidligere drabsforsøg i 2016 og 2021.

Han er tidligere sigtet for racistisk vold.

Ifølge Le Parisien bruger det franske politi tåregas mod demonstranterne og billeder fra stedet viser, at politiet og demonstranter er talstærkt til stede.

Det franske medie Le Monde skriver, at mindst 11 betjente er såret.

Politiet oplyser, at han er hvid, fransk statsborger og kendt for to tidligere drabsforsøg. Øjenvidner siger, at han gik målrettet mod det kurdiske center. Det er uklart, hvilket motiv der ligger bag skyderiet, men man efterforsker om, det er racistisk motiveret.