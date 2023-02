Lyt til artiklen

Den ukrainske droneoperatør Viktor troede ikke sine egne øjne, da han så en gruppe russiske soldater rykke frem til fods.

Ved den sydlige frontline nær den ukrainsk-kontrollerede landsby Huljajpilske angreb de uden hverken kampvogne eller pansrede køretøjer. En ny taktik, fortæller han.

Det skriver The Guardian.

Angrebet skete for ti dage siden, og der var omkring 40 russiske soldater.

Viktor, der går under kaldenavnet ‘Lucky’, sendte russernes koordinater tilbage til den ukrainske base. En anden enhed kunne derefter sende mortergranater ned over fjenden.

Vinterlandskabet bød ikke på meget dækning, så mange russiske soldater døde. De andre trak sig tilbage og trak de sårede med sig.

Lignende angreb finder efterhånden sted med få dages mellemrum. Det er en ny taktik, russerne er begyndt at bruge for at være lydløse, fortæller Viktor.

»Kampvogne larmer. Nogle gange lykkes det for fjenden (at gennemføre angrebet, red.), men for det meste ikke. Det betyder, at vi aldrig kan slappe af,« siger han til The Guardian.

Viktors særlige droneefterretningsenhed, kendt under navnet Vortex, opererer fra en række skyttegrave omkring landsbyen Huljajpilske. Den var engang hjemsted for 1.000 mennesker, men nu minder landsbyen mest om en spøgelsesby.

En beboer i Huljajpilske, Vanya Firsov, fortæller, at russerne beskyder dem hver dag og viser landsbyens hærgede lægeklinik frem som bevis. Der var ikke andet end en ruin fyldt med støv og affald tilbage.

Viktor fortæller, at russerne i begyndelsen var meget stærkere end dem, men siden har de hentet meget af deres territorium tilbage. Nu har de god chance for yderligere succes på slagmarken, forklarer han.

En ung webudvikler fra Odessa, Michael, tilføjer, at det er den lille fyr mod den store i den her krig. Men han understreger, at den lille fyr har mange tricks.