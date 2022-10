Lyt til artiklen

Da russiske tropper flygtede fra den ukrainske by Balaklija i september, efterlod de tusindvis af dokumenter.

Tekst, der afslører svage punkter hos de russiske styrker.

Det skriver Reuters.

Blandt tusindvis af dokumenter, fundet i en bunker, lå en efterladt blomstret notesbog. I den havde en officer tegnet en soldat, der tænkte på at tage hjem.

Bogens 91 håndskrevne sider indeholdt også andre oplysninger, såsom koordinater for russiske efterretningsenheder, optegnelser over opkald fra befalingsmænd, detaljer om kampe, dræbte mænd og ødelagt udstyr. Og desuden beretninger om et sammenbrud i moral og disciplin.

Andre dokumenter vidnede om, at enhederne på stedet kæmpede med overvågning og brug af udstyr.

De brugte droner, som blev styret af soldater, der knap havde trænet. I ugerne før de blev besejret, var styrkerne ramt af død, desertering og stress efter sammenstød mellem andre soldater. Deres udstyr til at blokere ukrainsk kommunikation var ofte ude af drift.

Institute for the Study of War ​​mener, at de fundne dokumenter understøtter deres teorier om, at den russiske hær i Ukraine ikke har nogen offensiv kapacitet og har mistet evnen til at gå i offensiven. Det skriver TV2.no.

Ifølge Reuters ønsker forsvarsministeriet i Rusland ikke at kommentere på sagen. Rusland har tidligere sagt, at dets militær har alt, hvad det behøver for at udkæmpe krigen.

B.T. har tidligere talt med den pensionerede australske general Mick Ryan, som formidler krig og analyser af Ruslands invasion af Ukraine.

For ham står det ganske tydeligt, hvad der er gået galt for Rusland den seneste tid. Og det har været et problem helt fra begyndelsen af invasionen.

»Ukraine har klaret sig bedre, end alle troede. Og Rusland var slet ikke så god, som alle troede. Rusland er ganske enkelt ikke god til at udføre militært arbejde – hverken på højt eller lavt plan,« lød det fra Mick Ryan.

For ham at se, skal de russiske problemer først og fremmest findes i de antagelser, man havde inden invasionen. De var ganske enkelt ikke koordinerede internt i den russiske top, mener han.

»Rusland har været dårligt forberedt på invasionen, og det var arrogant at tro, at de kunne tage Kyiv på få dage. Deres antagelser om, hvad de kunne militært, og hvad de ville på politisk plan, har slet ikke været godt nok koordineret. Og det går hele vejen op til Putin,« forklarede Mick Ryan.

»Putin ramte helt forkert ved invasionens begyndelse … og det er ikke blevet bedre siden,« sagde Mick Ryan på en telefonlinje fra Australien.