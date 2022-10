Lyt til artiklen

I første omgang var planen, at det skulle tage tre dage. Så var det ovre.

Nu er der snart gået otte måneder. Og det er ved at udvikle sig til en sand katastrofe. Ydmygelse på ydmygelse af ingen ringere end Vladimir Putin.

Nu står den russiske invasionsmagt muligvis foran at miste et af sine største trofæer i Ukraine.

Det er i form af den sydlige storby Kherson, hvilket vil være endnu en katastrofal ydmygelse.

For at få en bedre forståelse af, hvad der har ført til den udvikling, har B.T. sat sig ned med to personer, der kender og følger situationen i Ukraine helt tæt.

Den ene er den pensionerede australske general Mick Ryan, som formidler krig og analyser af Ruslands invasion af Ukraine til sine godt 300.000 følgere på Twitter. Den anden er Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk.

For Mick Ryan står det ganske tydeligt, hvad der er gået galt for Rusland den seneste tid. Og det har været et problem helt fra begyndelsen af invasionen.

»Ukraine har klaret sig bedre, end alle troede. Og Rusland var slet ikke så god, som alle troede. Rusland er ganske enkelt ikke god til at udføre militært arbejde – hverken på højt eller lavt plan,« siger Mick Ryan.

For ham at se skal de russiske problemer først og fremmest findes i de antagelser, man havde inden invasionen. De var ganske enkelt ikke koordinerede internt i den russiske top, mener han.

»Rusland har været dårligt forberedt på invasionen, og det var arrogant at tro, at de kunne tage Kyiv på få dage. Deres antagelser om, hvad de kunne militært, og hvad de ville på politisk plan, har slet ikke været godt nok koordineret. Og det går hele vejen op til Putin,« siger Mick Ryan.

»Putin ramte helt forkert ved invasionens begyndelse … og det er ikke blevet bedre siden,« siger Mick Ryan på en telefonlinje fra Australien.

Længe har troen på Ruslands formåen været stor internt i Putins rige. Men i takt med, at invasionen gik i stå hen over foråret, hvor Rusland måtte trække sig fra områderne omkring Kyiv og Kharkiv, begyndte den interne kritik.

Vladimir Putins invasion af Ukraine går langtfra som forventet. Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putins invasion af Ukraine går langtfra som forventet. Foto: SPUTNIK

Og helt slemt blev det, da Ukraine i løbet af efteråret indledte en succesfuld modoffensiv, som fortsat skrider fremad.

Det fik ultranationalisten og militærhelten Igor Girkin til gentagne gange at skyde mod den russiske top.

»Krigen i Ukraine vil fortsætte, indtil Rusland har lidt et komplet nederlag,« skrev Girkin til sine mange følgere på Telegram i september.

Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, er præsident Volodymyr Zelenskyjs talerør herhjemme. Der er ingen tvivl om, hvis side han er på i konflikten.

Han har ikke mange ting til fælles med Igor Girkin, men de to modstandere er enige om, at den russiske krigsindsats i Ukraine går miserabelt.

»24. februar var den mest forfærdelige dag. For Rusland. Hvor de tog den elendige beslutning at invadere Ukraine,« siger Mykhailo Vydoinyk.

Han er stille optimist for fremtiden.

»Præsident Zelenskyj udtaler sig aldrig om fremtiden. Men de seneste måneder viser, at vi er på rette kurs. Vi har fået en masse fremgang,« siger Mykhailo Vydoinyk.

Mykhailo Vydoinyk, Ukraines ambassadør i Danmark. Vis mere Mykhailo Vydoinyk, Ukraines ambassadør i Danmark.

Han trækker ganske let på smilebåndet.

»Vi joker med, at Rusland er blevet den største leverandør af militærudstyr til Ukraine,« siger han.

Det er ikke blot en påstand. Det er fakta.

Det britiske forsvarsministerium har anslået, at op mod 50 procent af de kampvogne, Ukraine bruger i krigen, er erobrede russiske kampvogne.

Det er farligt at spå om fremtiden, specielt når det kommer til krig. Men Mick Ryan mener sig dog ret sikker på, at den ukrainske fremgang er kommet for at blive. På trods af russiske bombardementer af civil infrastruktur.

»Krigen i Ukraine kommer ikke til at være overstået i år. Men jeg føler mig overbevist om, at Ukraine vil rykke yderligere frem – også selvom vinteren kommer,« siger Mick Ryan.

»Ukraine har muligheden for at vinde endnu mere territorium tilbage efter vinteren. Det skyldes hovedsagelig, at deres udstyr og deres tropper vil være bedre og bedre trænet – individuelt og kollektivt – end de russiske efter vinter,« siger han.

Netop den russiske mobilisering af nye tropper ser han som et stort problem. Ikke for Ukraine, men for Rusland.

»De russiske tropper kommer til at få meget lidt træning i forhold til de ukrainske. Samtidig har Rusland allerede sendt de bedste tropper ind, og de har mistet op mod 90.000 ud af en stående hær på 300.000. Det er enormt. Det er ikke holdbart,« siger Mick Ryan.

Selvom krigen har raset i snart otte måneder, så mener Mykhailo Vydoinyk, at Ukraine er styrket.

»Den ukrainske befolkning har vist sig at være stærk. Og den er blevet styrket siden 24. februar,« siger Mykhailo Vydoinyk.

»I ugerne efter invasionen vendte omkring 320.000 ukrainske mænd tilbage til Ukraine for at forsvare landet. I dagene efter offentliggørelsen af den russiske mobilisering forlod 700.000 russiske mænd Rusland,« siger han.