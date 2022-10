Lyt til artiklen

Vi skal samarbejde tættere på tværs af miljøer for at være rustet til at opdage vira.

Pandemier kommer nemlig hurtigere og oftere, og derfor skal vi tænke holistisk, hvis vi rent faktisk skal ændre verden.

Det mener i hvert fald direktør for forskning og internationalisering ved Norsk Veterinærinstitut, Carlos Goncalo das Neves.

Han er en af de forskere, der senest har konstateret, at coronavirus – SARS-CoV-2 – stammer fra et dyr og ikke blev produceret i et laboratorium, skriver Dagbladet Bergen.

Noget, andre forskere har konstateret for ham.

Og Carlos Goncalo das Neves mener, at den konstatering skal være et wakeupcall for os alle.

»Vi kan ikke vente til SARS-CoV-3 med at få tingene på plads,« lyder det fra ham ifølge Dagbladet.

SARS-CoV-3 er blot nævnt som et eksempel på den næste pandemi, for ingen ved, hvilken virus der vil forårsage den næste krise.

Dog har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, en 'rædselsliste' over vira, de holder godt øje med. På den står covid-19 øverst, dernæst Krim-Congo hæmoragisk feber og Ebola og Marburg-virus på tredjepladsen.

Forskeren er optaget af one health-konceptet, der handler om at tænke holistisk for at kunne arbejde med at bekæmpe fremtidige pandemier.

Verden er i forandring, fordi verden er blevet mindre. 'En lille landsby,' som forskeren beskriver det, og dermed er afstanden mellem landene blevet mindre – det gælder altså også for spredning af vira.

Og derfor må vi tænke holistisk, mener han, hvis vi skal være forberedt på pandemier.