Redningstjenesten vidste med det samme, at Lars Vilks liv ikke stod til at redde, efter den alvorlige ulykke i Markaryd, der kostede den svenske mohammedtegner livet.

Det fremgår af redningstjenestens rapport om ulykken.

Allerede på vej ud til ulykkesstedet fik redningstjenesten at vide, at der var tale om en alvorlig ulykke, hvor en bil af ukendte årsager var krydset over midterrabatten og kollideret med en lastbil.

»Vi forstod alvoren, allerede inden vi ankom,« siger redningschefen i Markaryd, Anders Johansson, ifølge Kvällposten.

Redningsmandskabet var på stedet ti minutter efter ulykken, og der stod det tidligt klart, at det ikke var muligt at redde Lars Vilks og de to politifolk, der var med ham i bilen.

I rapporten beskriver redningslederen, at Lars Vilks bil sad fast under lastbilen. Det 'brændte meget kraftigt', og der lød flere brag fra den brændende bil.

I erkendelse af at hverken Lars Vilks eller hans to livvagter kunne reddes ud i live, koncentrerede redningsmandskabet sig i stedet om at få lastbilchaufføren ud.

»Vi fik et hurtigt overblik over hændelsens alvor på stedet og koncentrerede os om at få lastbilchaufføren op og slukke branden,« siger redningschef Anders Johansson til Kvällposten

Lastbilchaufføren var fanget i førerhuset, og brandfolkene brugte store mængder vand til at forsøge at slukke ilden, så han kunne tages ud af køretøjet.

»At vi kunne redde lastbilchaufføren var fantastisk, da der var en høj varmepåvirkning,« lyder det fra Anders Johansson.

Da branden var slukket, ønskede redningstjenesten at tage ligene ud af bilen, men de blev standset af politiet, der gik i gang med at foretage en teknisk undersøgelse.

»Vi modtog en ordre fra politiet om, at vi ikke måtte røre ved noget på stedet. Vi ventede i flere timer, før vi fik lov til at starte på dette arbejde,« skriver redningslederen i rapporten.

Lars Vilks og hans to livvagter døde på stedet. Lastbilchaufføren kom alvorligt til skade, men overlevede.

Politiet undersøger nu, hvad der forårsagede ulykken. Der er blevet fundet dækrester på stedet, hvilket ifølge politiet tyder på, at det var en dækeksplosion, der fik Vilks bil til at forcere autoværnet og køre over i modsatte vejbane.

Lars Vilks var truet på livet, fordi han i 2007 fik offentliggjort en tegning, der portrætterer profeten Mohammed som en hund.

Ifølge politiet efterforskes sagen i to spor. Det ene spor er, at der er tale om en ulykke, hvilket alt indtil videre tyder på.

Det andet spor omhandler muligheden for 'mord' og bliver undersøgt af en hemmelig efterforskningsgruppe under Politimyndighedens Nationale Operative Afdeling.