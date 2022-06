Lyt til artiklen

Jagten på den norske dobbeltmorder Stig Millehaugen forsætter, og i den forbindelse har politiet indledt en ny fase af efterforskningen.

Søndag opfordrer det norske politi nemlig passagerer, der var med et Norwegian-fly, som lettede fra Troindheim klokken 12.01 onsdag, om at kontakte politiet, hvis de mener, de så Stig Milliehaugen på rejsen.

De skriver det norske medie VG.

»Hvis der var nogen, der var passager i det fly og tror, ​​de kan have observationer af Millehaugen fra denne tur, så vil vi gerne have, at de kontakter os,« siger politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo Politikreds.

Det norske politi har offentliggjort billeder af Stig Millehaugen i jagten på ham. Foto: Norsk politi Vis mere Det norske politi har offentliggjort billeder af Stig Millehaugen i jagten på ham. Foto: Norsk politi

Opfordringen kommer efter, at den 53-årige Stig Millehaugen, der desuden har tilnavnet 'Norges farligste mand' nu har været på flugt i fire dage, efter han forlod fængslet i Troindheim.

I de første dage var efterforskningen meget intensiv, og det norske politi fik adskillige tips fra borgere.

Men nu – et par dage efter – er det igen faldet til ro, og derfor går efterforskningen ind i en ny fase, fortæller politiinspektør Grete Lien Metild.

Derfor vil politikredsen se nærmere på det materiale, de allerede har modtaget, hvori de sidste pålidelige observationer af den eftersøgte fandt sted onsdag.

Her blev Stig Millehaugen først set i lufthavnen i Trondheim, hvorefter han sidst på eftermiddagen blev set ved Oslo Hovedbanegård til fods.

Oplysningerne tyder desuden på, at Stig Millehaugen bar en sort rygsæk.

Har man været med et Norwegian-fly, der lettede klokken 12.01 fra Trondheim og landede klokken 12.51 i Oslo, bedes man rette henvendelse til politiet.

Stig Millehaugen er ifølge norsk politi 179 centimeter høj og kraftigt bygget, og han er ligeledes efterlyst internationalt via Interpol.