Den norske dobbeltmorder Stig Millehaugen er flygtet.

Han har tilnavnet 'Norges farligste mand' og er blevet internationalt efterlyst.

Det skriver Aftonbladet.

Den 53-årige Stig Millehaugen fik i 2021 Norges strengeste straf, da han blev idømt forvaring i 21 år.

Det skete efter han havde skudt den 28-årige bandeleder Mohammad 'Jeddi' Jalved.

Men det er ikke det eneste liv, Millehaugen har på samvittigheden.

I forbindelse med en tidligere flugt skød og dræbte han fængselsbetjenten Jon Arild Martinsen.

Det modtog han en dom på 17 års fængsel for.

Stig Millehaugen beskrives som 'meget farlig', og norsk politi understreger, at man ikke skal henvende sig til Millehaugen.

»Vi opfordrer offentligheden til at kontakte politiet, hvis man ser ham. Og at man ikke gør noget på egen hånd, siger Anne Haave, anklager i Trøndelag politikreds.

Stig Millehaugen flygtede onsdag, efter han havde haft udgang fra fængslet.

Han vendte dog ikke tilbage klokken 15 som aftalt, og det fik fængselspersonalet til at slå alarm, og Stig Millehaugen blev med det samme efterlyst, og norsk politi har i en pressemeddelelse oplyst, at de bruger alle ressourcer på at fange ham så hurtigt som muligt.

Stig Millehaugen har siddet i fængsel næsten hele sit voksne liv, og udover drab har han domme for biltyverier, indbrud og væbnet røveri.