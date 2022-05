Køerne blev tidligt på dagen længere og længere foran den russiske ambassade i Etiopiens hovedstad Addis Ababa.

Etiopiske mænd, unge som gamle, blev tiltrukket til ambassaden på grund af rygter på de sociale medier.

Rygterne gik på, at de kunne blive en del af den russiske hær og kæmpe i Ukraine for en sum penge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Jeg er villig til at støtte den russiske regering, og til gengæld, når jeg kommer ud, vil jeg få fordele,« sagde etiopiske Leta Kibru til mediet uden for den russiske ambassade.

Fordele skal forståes som en udbetaling på 2.000 dollars. Det er det beløb, som Leta Kibru fortæller, at rygterne går på, at man får af Rusland.

Og 2.000 dollars - godt 14.000 kroner - er rigtig mange penge i Etiopien i øjeblikket.

Etiopien er nemlig splittet af konflikter og økonomisk ustabilitet.

I skrivende stund ligger den årlige inflation på omkring 30 procent i landet, der ligger i området, som kaldes Afrikas horn.

Rusland og Etiopien har et historisk bånd. Her ses det russiske flag under en fejring af Adwa's 126. sejr på Menelik-pladsen i Addis Abeba 2. marts 2022. Foto: Amanuel Sileshi/AFP/Ritzau Scanpix

Flere afrikanske lande afholdte sig fra at kritisere Ruslands invasion af Ukraine, og det skyldes både økonomiske og historiske bånd til Rusland, fortæller en historieprofessor.

»Landene har ikke glemt, at Sovjetunionen hjalp dem med at bekæmpe kolonialismen.«

»Og de forbinder Rusland med den tid, selv om det hverken socialt eller politisk giver megen mening i dag,« sagde historieprofessor Irina Filatova, der har specialiseret sig i afrikansk og russisk historie, godt en måned efter Ruslands invasion til Information.

Sovjetunionen støttede Etiopiens uafhængighedsbevægelser både økonomisk, militært og politisk under Den Kolde Krig.

Men om køen voksede på grund af det historiske bånd eller den mulige udsigt til 2.000 dollars vides ikke.

Køen blev opløst efter, at den russiske ambassade meddelte, at de ville kontakte dem, når der blev behov for det. Foto: Tiksa Negeri/Reuters/Ritzau Scanpix

Reuters beretter, at en mand fra den russiske ambassade kom ud og sagde, at Rusland havde styrker nok for nu, men at de ville blive kontaktet, når der var brug for dem.

Det har ikke været muligt at finde officielle kilder eller bekræfte det reelle tilbud, skriver mediet.

Ligeledes er der ingen beviser for, at nogen etiopiere på nuværende tidspunkt er blevet sendt til krigen i Ukraine.