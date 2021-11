Misbrug, overfald og torturmetoder.

Sådan beskriver Jeffrey Epsteins ekskæreste og mangeårige samarbejdspartner Ghislaine Maxwell den tid, som hun i øjeblikket gennemlever.

Den 59-årige britiske kvinde sidder nemlig varetægtsfængslet i New York tiltalt for blandt andet at have hjulpet Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt i 90erne og 00erne.

»Jeg har ikke fået et nærende måltid i al den tid. Jeg har ikke sovet uden lys tændt, eller fået lov til at sove uden konstante afbrydelser,« siger hun i et eksklusivt interview fra fængselscellen til Daily Mail.

»Jeg er svag, jeg er skrøbelig. Jeg har ingen udholdenhed. Jeg er træt. Jeg har ikke engang sko, der sidder ordentligt. De fodrer mig med rådden mad. Et æble havde maddiker i. Jeg har ikke fået lov til at dyrke motion,« lyder det videre.

Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig i anklagerne, og hun har for nylig afvist at indgå en aftale med anklagerne i Epstein-sagen.

»Jeg har ikke begået nogen forbrydelser,« lød fra den 59-årige kvinde i forbindelse med et retsmøde.

Helt konkret mener politiet, at Ghislaine Maxwell har hjulpet Jeffrey Epstein med at begå overgreb mod mindreårige piger i perioden fra 1994 til 1997. To andre anklagepunkter mod hende handler om falsk vidneforklaring.

Hun er også anklaget for udnyttelse af en mindreårig mellem 2001 og 2004.