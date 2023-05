Fredag aften rasede 74 skovbrande i det vestlige Canada.

Omkring 20 af dem var så voldsomme, at de betegnes som ude af kontrol.

Og vejrguderne er bestemt ikke med canadierne, idet et vejrsystem risikerer at skubbe temperaturerne op i nye rekorder i weekenden. Det vil sandsynligvis forværre skovbrandene, skriver The Guardian.

Ifølge meteorolog Jeffery Berardelli er der ved at udvikle sig en ‘varmekuppel’ over de canadiske prærier.

En skovbrand nær Fox Lake i den canadiske delstat Alberta. Foto: ALBERTA WILDFIRE/Reuters/Scanpix

Han kalder det en meget sjælden begivenhed på denne tid af året og forventer, at temperaturerne i dele af de canadiske provinser British Columbia, Alberta, Saskatchewan og i de tre amerikanske delstater Washington, Oregon og Idaho vil ligge mere end 15 grader over det normale.

Myndighederne forventer derfor, at faren for skovbrande vil stige i weekenden, skriver det canadiske nyhedsmedie CBC.

»Risikoen for skovbrande er allerede høj, men vi ser ind i ekstremerne på søndag,« siger kommunikationsmedarbejder Melissa Story fra Albertas myndigheder.

Mere end 16.000 mennesker er fortsat evakueret på grund af skovbrandene

Siden januar er mere 410.000 hektar skov brændt. Altså et område svarende til cirka en tiendedel af Danmark.

Det er mere end det dobbelte af, hvad der normalt brænder af på en hel sæson, skriver The Guardian.