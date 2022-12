Lyt til artiklen

Den kritiske infrastruktur i Ukraine har været under russisk beskydning flere gange den seneste tid.

Og nu advarer den ukrainske energiminister, Herman Haluschenko, om endnu et storstilet angreb på årets sidste dag.

Det skriver CNN.

»Der er en følelse af, at russerne ikke vil stoppe med at beskyde vores energisystem. De er bundet til bestemte datoer, og jeg tror, at nytårsaften er en af de datoer, hvor de vil forsøge at gøre mest mulig skade på vores energisystem,« siger Herman Halusjenko.

Tirsdag meldte det ukrainske energiselskab Ukrenergo ud, at strømunderskuddet var faldet, og at der i øjeblikket er er nok strømkapacitet til, at man kan producere strøm til hele Ukraine.

Men antallet af ukrainere og erhvervslivet i Ukraine, der er kommet tilbage på elnettet, er stigende.

»Det er svært at planlægge sig ud af den her situation, fordi vi ikke kender omfanget af de kommende angreb og hvor meget skade de vil gøre på energisystemet,« siger Herman Halusjenko.

Ukraine præsident, Volodymyr Zelenskyj, fortalte mandag aften, at ni millioner mennesker ikke har adgang til elsystemet i flere regioner i Ukraine.