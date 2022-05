4,5 millioner tons korn.

Det er, hvad der i øjeblikket sidder fast i de ukrainske havne, eftersom flere skibsruter enten er usikre eller er blokeret af russisk militær.

Det oplyser direktøren for FNs Verdensfødevareprogram i Tyskland ifølge The Guardian.

»Kornet kan ikke bruges lige nu. Det ligger bare der,« fortæller Martin Frick, leder af FNs fødevareprogram.

Ukraine er en af verdens førende eksportører af blandt andet hvede og majs, og det er især fattige lande som Nordafrika, der er afhængige af importen fra det krigsramte land.

Ifølge FN er omkring 30 millioner tons majs og omkring 25 millioner tons hvede blevet høstet i landet i 2020.

Men nu, efter at Rusland har invaderet Ukraine, kan tusindvis af mennesker verden over altså se langt efter de importerede varer fra landet. Og det er problematisk, mener Martin Frick.

»Verden har akut brug for disse fødevarer fra Ukraine,« sagde han til det tyske nyhedsbureau dpa og understregede, at det er vigtigt for forsyningskæden.

Han fortalte desuden, at han frygter, at fødevareforsyningerne bliver brugt som et våben i konflikten.

Den problematiske eksport har da også ramt andre lande som Libanon. Her er priserne nemlig skudt i vejret, som følge af manglen på varer, og det har medført, at prisen på et ganske almindeligt brød er tredoblet fra at koste to kroner til nu at koste syv kroner.