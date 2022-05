Ruslands invasion af Ukraine har sendt producent- og importpriser på himmelflugt, og det har udløst stigende fødevarepriser over hele verden.

Særligt er priserne på hvede, olie og sukker skudt i vejret, og det kan især mærkes i Libanon, hvor prisen på brød nu er tredoblet.

Det skriver flere medier, herunder VG.

Libanon importerer mere end 80 procent af sin hvede fra Ukraine, men efter Rusland invaderede landet, har det næsten været umuligt at få fat i råvarerne.

Det fortæller bager Ziad El Habber, der til dagligt driver et bageri i Beirut, men som i øjeblikket er udfordret.

»For to uger siden kom hveden slet ikke frem, og så måtte vi lukke dørene (til bageriet, red.). Selv under borgerkrigen var det ikke så slemt, som det er nu. Aldrig før har vi været nødt til at lukke,« fortæller han til mediet.

Prisen for et ganske almindeligt brød har derfor også taget et prishop, idet det er gået fra at koste to kroner til nu at koste syv kroner.

Derfor fortæller Ziad El Habber også, at flere kunder er gået fra bageriet – uden brød – da priserne er for høje.

Det er dog ikke kun i Libanon, at man kan mærke de vilde prisstigninger på hvede.

Over for TV Syd har direktøren for den danske brødproducent, Kohberg Bakery, nemlig ligeledes udtalt, at produktionsomkostningerne herhjemme er steget markant på brød.