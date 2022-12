Lyt til artiklen

Kreml er blevet taget i lidt af en bommert.

For 18. december kunne det russiske forsvarsministerium fortælle, at Ruslands forsvarsminister, Sergei Sjoigu, var taget til frontlinjen i Ukraine for at besøge de russiske soldater.

Men det viste sig ikke at være rigtigt.

Det skriver det britiske Institute for the Study og War, som følger krigen i Ukraine tæt.

Faktisk havde han befundet sig inde på russisk-kontrolleret område mellem Krim og Kherson i det sydlige Ukraine.

Det førte til massiv kritik af ministeren på sociale medier, hvor kritikken går meget på, at han ikke er en 'involveret krigsleder'.

Værre blev kritikken, da Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, pludselig tonede frem ved sit frontlinjebesøg i Bakhmut i det østlige Ukraine.

Kritikken har ifølge Institute for the Study of War fået Kreml til at sende Sergei Sjoigu af sted nok en gang – denne gang kom han dog til frontlinjen.

Her hævdede det russiske forsvarsministerium, at det var anden gang på en uge, at han besøgte frontlinjen.

Besøget fandt sted 22. december, som er dokumenteret med en video.

Ifølge Institute for the Study of War er det et udtryk for, at Rusland konstant må reagere på kritik i stedet for at tage initiativ.