Mette Astrup Tolver husker de 30 sekunder, som var det i går.

De 30 sekunder, hvor hun forsøgte at berolige sine skrigende børn, alt imens hun dybt inde blev overdynget af én altoverskyggende frygt:

Frygten for at dø.

Heldigvis er Mette Astrup Tolver og hendes tre børn her i dag, men da den 44-årige kirurg i går læste én særlig nyhed, mærkede hun frygtknuden gøre sit indtog i maven igen.

Det drejer sig om historien om en dansk familie, der tirsdag styrtede ned med deres gondol i Østrig og kom alvorligt til skade.

Vi skal skrue tiden tilbage til sommeren 2023, hvor Mette, hendes mand og deres tre børn er på ferie i Østrig.

Kalenderen viser 18. juli 2023, og Mettes mand er ivrig for at se en bjergtop i Stubaital i Tyrol.

Sammen tager familien en gondol fra midten af bjerget og op mod toppen.

Mette Astrup Tolver, hendes mand og deres tre børn fotograferet under den ferie, der ændrede sig markant, da deres gondol var tæt på at forulykke. Foto: Privatfoto Vis mere Mette Astrup Tolver, hendes mand og deres tre børn fotograferet under den ferie, der ændrede sig markant, da deres gondol var tæt på at forulykke. Foto: Privatfoto

Det er et smukt syn. På hver side af gondolerne skyder majestætiske grantræer op og skjuler for en stund udsigten til de betagende bjergtinder i Tyrol.

Op når familien, men de tre børn er blevet utålmodige, og da et pludseligt regnvejr bliver en del af ligningen, finder Mette og hendes mand hurtigt en løsning:

Manden udforsker lidt mere af bjergtoppen, og så tager Mette sammen med børnene ned og får en is på den restaurant, der ligger midt på bjerget.

Bjergtoppen er tæt på mennesketom, og der er ikke rift om gondolerne, da Mette og børnene træder ind i en og retter kursen mod restauranten.

Moder Natur har det med at være lidt mere hårdhændet, når man kommer op i højdemeter, og det mærker familien da også kort inde på turen.

»Det begynder lige pludseligt at blæse helt voldsomt, mens der kommer grene og blade flyvende, og så stopper gondolen. Mine børn bliver lidt utrygge, men jeg kan jo heldigvis fortælle dem, at vi er i læ af skoven,« siger Mette Astrup Tolver til B.T. og fortsætter:

»Vi når dog kun at sidde der et øjeblik, og så vælter der tre store træer ned over kabelbanen tæt på gondolen foran os. Vi kan se, at den samme gondol flyver frem og tilbage fra side til side. Det ryster mig at se.«

Her kan man se Mette Astrup Tolvers tre børn, da uvejret netop er begyndt. Det er før, gondolen rammer træerne på kabelbanen. Foto: Privatfoto. Vis mere Her kan man se Mette Astrup Tolvers tre børn, da uvejret netop er begyndt. Det er før, gondolen rammer træerne på kabelbanen. Foto: Privatfoto.

Mette beder børnene om at holde fast i en lille vindueskant, men det når hun nærmest ikke at få sagt, før gondolerne pludselig sætter i gang igen.

Mette og børnene er nu på vej mod træerne, der ligger tværs over kabelbanen, men først rammer den gondol, som i modsatte side er på vej opad.

»Den kan ikke komme forbi træerne, så den bliver skubbet rundt, ender horisontalt og falder så ned ad bjerget. Det ser meget voldsomt ud. Heldigvis er der ingen i den,« siger hun.

Nu nærmer familiens gondol sig træerne, og i disse sekunder husker Mette tydeligt, at hun tror, »det er slut«. At deres gondol også skal ende nede ad bjerget.

»Vores gondol kører ind i træerne, og der kommer en masse voldsomme lyde. Den hopper op og ryster helt vildt, men så stopper den også pludselig,« fortæller Mette.

Mette har kommunikeret med hendes mand i løbet af de voldsomme minutter, og han har lykkes med at få gondolerne stoppet oppe fra bjergtoppen.

De næste fire timer bruger Mette og hendes tre børn på fem, ni og 11 år i gondolen.

Fire timer i frygt.

»Jeg tænker da, at vi er i sikkerhed, men man ved aldrig, hvad den kan holde til, og mine børn er jo rædselsslagne. De sidder og siger, at de bare gerne vil opleve livet, før de skal dø,« fortæller hun.

Til sidst bliver de én efter én firet ned med et reb til en redningsvogn, der får dem i sikkerhed.

Altså i fysisk sikkerhed. Mentalt er familien langt fra et godt sted.

»Det var vores livs mareridt det her. Det kontroltab, som jeg oplevede deroppe, var det værste, jeg nogensinde har oplevet. Og så er der børnene - det har været ekstremt hårdt for dem,« siger hun.

Dette billede tog Mette Astrup Tolver ud af gondolen, da det værste var overstået. Her kan man se flere væltede træer. Vis mere Dette billede tog Mette Astrup Tolver ud af gondolen, da det værste var overstået. Her kan man se flere væltede træer.

Og så er Mette rasende over, at ulykken overhovedet kan se.

Hun bliver i dagene efter afhørt af politiet, ligesom hun også anonymt optræder i en østrigsk artikel om ulykken den 23. juli 2023.

Overfor politiet gør Mette klart, at hun mener, sikkerheden er for dårlig. Hun siger til politiet, at de højeste træer bør fældes, og at der bør være videoovervågning på strækningen.

Men intet af det hjælper synderligt, og så er vi så fremme ved tirsdag i denne uge.

For da Mette læser om den danske familie, der på alvorlig vis er forulykket, går det op for hende, at det kun er 40 kilometer fra den dal, hvor hun selv så en gondol styrte ned ad bjerget foran snuden på hende.

»Jeg er helt rystet over, at det kan ske igen. Der er jo helt tydeligt noget med sikkerheden, når væltede træer kan få en gondol til af ryge af kabelbanen og skabe en livsfarlig situation,« siger Mette og fortsætter:

»Jeg skal aldrig op i sådan en gondol igen, hvis der er træer så tæt på. Det er for skrøbeligt, og det er ikke noget nyt, at vores vejr bliver mere og mere ekstremt. Det er derfor, jeg gerne vil stå frem og fortælle vores historie. Der burde ske noget på det her område.«

Familien takkede gennem deres rejseforsikring ja til krisepsykolog, da de i sommer kom hjem fra Østrig.

Mette har ikke hørt mere fra det østrigske politi, men et lokalmedie har onsdag beskrevet sommerens ulykke.

Her skriver man, at »personer i gondolerne« efterfølgende skulle have bebrejdet liftoperatørene for uagtsomhed, hvilket dog blev afvist.

De vejrlige omstændigheder var i sommer lidt anderledes end tirsdag, lyder det også.

»Dengang var det forårsaget af vinden. Det var ikke tilfældet i Hochoetz,« siger talsmanden for svævebanerne i Tirol, Reinhard Klier, til Tiroler Tageszeitung.

Endnu vides det ikke, hvorfor tirsdagens ulykke skete, da flere træer faldt ned på svævebanen, der indtil videre er lukket, mens en undersøgelse er sat i gang.

»Vi arbejder nu sammen med eksperter for at rekonstruere, hvad der præcist skete. Og om for eksempel træstammerne faldt ned på kablet eller direkte på gondolen,« siger distriktspolitichef Herber Juen til Tiroler Tageszeitung.