Det var meningen, det skulle have været et romantisk møde ved en bro.

I stedet endte hun med at blive slået og sparket. Før hun havnede i det mørke vand under dem. Hun var endnu i live, da hun gled ned under overfladen.

Af den grund fremgår »drukning« som hendes dødsårsag.

Nu er det sidste punktum blevet sat i den brutale drabssag, der udspillede sig i den skotske kommune West Dunbartonshire i 1996.

Og hvor offeret var en ung pige på blot 14 år. Det skriver BBC og Sky News.

En augustaften det år havde Caroline Glachan aftalt at mødes med den fire år ældre Robert O’Brien ved en bro over floden Leven omkring midnat.

Den unge pige havde ifølge anklagemyndigheden været »betaget« af Robert, som hun på det tidspunkt var i et forhold med.

Også hans venner Andrew Kelly og Donna Marie Brand mødte op ved broen.

Her ses de tre dømte i sagen: Robbie O’Brien, Donna Brand og Andrew Kelly. Foto: Scotland Police Vis mere Her ses de tre dømte i sagen: Robbie O’Brien, Donna Brand og Andrew Kelly. Foto: Scotland Police

Men i stedet for at være en hyggelig aften, endte det tragisk for Caroline.

For de tre - som ifølge en tidligere artikel hos BBC var kendt for at tage stoffer - endte med at slå den unge pige ihjel i et »brutalt, depraveret og frem for alt ondskabsfuldt« angreb, som sagens dommer ifølge BBC har beskrevet det som.

Caroline blev slået og sparket flere steder på kroppen, og retsmedicineren kunne efterfølgende fastslå, at hun havde lidt mindst ti slag mod sit hoved og led omfattende kraniebrud.

I retten lød det ifølge Sky News også, at der skulle være blevet kastet mursten eller lignende efter hende.

Det vides ikke, om hun til sidst enten faldt eller blev skubbet ned, hvorefter hun endte i floden.

Senere blev hun fundet liggende død i vandet af en tilfældig forbipasserende.

Længe stod sagen som uopklaret – blandt andet forbi Robert O’Brien, Andrew Kelly og Donna Marie Brand, der nu alle er i 40erne, havde dækket over hinanden og havde løjet om, hvor de befandt sig den aften.

Men i november 2021 kunne politiet i Skotland endelig melde ud, at der var sket et gennembrud.

De tre var blevet anholdt.

Under retssagen mod dem lød det blandt andet fra en retsmedicinsk patolog, Marjorie Turner, at Carolines dødsårsag var drukning.

»Hun var stadig i live, da hun gik i vandet. Druknedøden var den ultimative dødsårsag,« lød det ifølge Sky News fra hende.

I december stod det klart, at de alle tre blev kendt skyldige – og sagens dommer beskrev Robert O'Brien som 'hovedgerningsmanden', mens de to andre blev holdt medansvarlige.

I begyndelsen af året blev Robert O'Brien idømt mindst 22 år bag tremmer, før han kan søge om prøveløsladelse, mens Andrew Kelly blev idømt mindst 18 år bag tremmer.

Først denne mandag har Donna Marie Brand også fået sin straf, da det dengang blev udskudt grundet sygdom.

Hun er nu idømt mindst 17 års fængsel for drabet på Caroline.

Da de tre har fastholdt deres uskyld, har det været uklart, hvad motivet bag drabet på Caroline skulle være.