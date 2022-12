Lyt til artiklen

Vinteren har ramt Danmark, og onsdag melder DMI om risiko for kraftige snebyger.

Den hvide nedbør er dog ikke bare smukt at se på:

Det betyder også glatte veje over det meste af landet og dermed også større risiko for ulykker i trafikken.

Ifølge Haverikommissionen er 'uhensigtsmæssige forhold' på vejene og omgivelserne omkring dem en medvirkende årsag til lidt over en fjerdedel af alle ulykker.

Og her spiller vejret en vigtig faktor.

Hos SOS Dansk Autohjælp kan man straks mærke, når vinteren melder sin ankomst.

Her gløder telefonerne nemlig i dårligt vejr, og henvendelserne om assistance stiger markant, når sneen falder.

Derfor råder chefen for virksomhedens vagtcentral, at bilisterne forberede sig på vejr- og vejforholdene, inden de kører hjemmefra.

»Skal man ud at køre i snevejr, gælder det om at være beredt. Vi anbefaler, at man har varmt tøj, et tæppe og en sneskovl med i bilen, når vinteren viser tænder,« siger vagtcentralchef Anette Bjørn Juncher i en pressemeddelelse fra SOS Dansk Autohjælp.

Men det er ikke bare når, du kører hjemmefra, du skal forberede dig.

Allerede aftenen før, når vejrudsigten lyder på sne eller glatte veje, bør du berede dig.

»Tjek vejrudsigten om aftenen, stå tidligere op om morgenen og kør i god tid, hvis du kan se, at vejret byder på glatte eller snefyldte veje. Man skal køre efter forholdene, og hvis man ikke har tid nok, kan det skabe unødvendig panik, hvilket i sidste ende kan medvirke til uheld,« siger Anette Bjørn Juncher.

Når vejene er is- og sneglatte, så kør forsigtigt, hold afstand og vær tålmodig. (Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag Vis mere Når vejene er is- og sneglatte, så kør forsigtigt, hold afstand og vær tålmodig. (Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag

Og så understreger hun, at vinterdæk eller som minimum helårsdæk er et must.

Når du så er på farten, gælder det om at være opmærksom og holde god afstand.

»Bremselængden forøges betydeligt i glat føre, og god afstand kan forhindre mange ulykker. I normalt føre anbefaler man to sekunders afstand til forankørende, men på glatte veje og i snevejr anbefaler jeg tre-fire sekunders afstand,« siger Anette Bjørn Juncher.

Hvis bagvedkørende biler kører for tæt på, anbefaler hun, at du overhaler dem, så du igen kan sikre den rette afstand.

Og sidst, men ikke mindst:

»Er du i tvivl, om vejret er for voldsomt at begive sig ud i, så bliv hjemme. Og følg altid politiets anbefalinger, hvis de fraråder unødvendig kørsel.«