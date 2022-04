Fredag morgen har DSB været nødsaget til at aflyse en række morgentog.

Det gælder strækningen fra Aarhus til Langå.

Aflysningerne skyldes tekniske udfordringer med signalerne.

Det oplyser DSB.

Det betyder, at der ikke kører tog mellem Aarhus H – Hinnerup – Hadsten – Langå.

DSB ved endnu ikke, hvor længe det vil vare at rette fejlen, oplyser de.

De arbejder på at få indsat togbusser til at køre i stedet for de aflyste tog, men de forventes først at være klar efter klokken otte, lyder det.

DSB opfordrer passagerer til at holde øje med Rejseplanen, som løbende bliver opdateret.