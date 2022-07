Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke, Ledreborg Slot, Storebæltsbroen – ja, man kunne næsten blive ved.

Anden etape af Tour de France bød på et væld af flotte øjeblikke, hvor seere i 186 lande kunne spærre øjnene op for Danmarks skønne natur og arkitektur på Sjælland og Fyn.

Men hvad betyder det i det hele taget for Danmark, at Tour de France-feltet triller gennem det danske landskab?

Det har ifølge Simon Bastiansen, som er brandingekspert hos virksomheden Dentsu X, en kolossal betydning. Både for turismen og den nationale stolthed i Danmark.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

»Tour de France er absolut en af de største sportsbegivenheder i verden, og jeg synes, at vi har vist os frem på allerbedste vis. Der er ingen tvivl om, at de her billeder og brandingen er priceless i en positiv forstand.«

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

»Det er kæmpe, kæmpe stort. Det er ikke bare en landskamp i Parken. Jeg sagde lidt for sjov under etapen i går, at med hvor mange mennesker, der var i gaderne, fik det nærmest EM i 92 til at ligne Dana Cup. Det var vanvittigt, og det bliver lige så vanvittigt på tredje etape, hvis man ser med danske briller,« siger Simon Bastiansen.

Derfor er brandingeksperten sikker på, at det har været en god dansk investering at få Touren til landet.

Storebælt, feltet og Kongeskibet Dannebrog. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Storebælt, feltet og Kongeskibet Dannebrog. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Da jeg arbejdede for Carlsberg, arbejdede vi med en faktor, der hedder, at når vi gav én krone, skulle vi have 16 kroner igen eksponeringsmæssigt. Om man lige rammer den, ved jeg ikke, men det er i hvert fald 100 procent gået i plus. Endda et stort plus. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Der vil jeg gerne lægge hovedet på blokken.«

»De her tv-billeder og specielt helikopterbillederne henover landet. Det er jo Google Maps med tv på og godt med krydderi. Det er da klart, at der vil sidde nogen i udlandet, som skal rejse, der pludselig tænker: 'Det kan da godt være, at vi lige skal til Danmark alligevel. Der ser da fint, smukt og dejligt ud',« siger han.

På etapens afslutning, hvor feltet kørte over Storebæltsbroen udspillede en bizar episode sig, da en et kæmpe Mærsk-skib sejlede under broen, samtidig med Kongeskibet Dannebrog sejlede i området.

Men ifølge Simon Bastiansen var det slet ikke tilfældigt.

»Der er en grund til at Mærsk sejler et super containerskib under Storebæltsbroen. De ved da godt, at det er tv-billeder, der går globalt rundt. Det er ikke for sjov, og de sidder også at regner på det. Det er jeg sikker på.«

»Også Kongeskibet for den sags skyld. Det kunne nærmest ikke blive smukkere. Det var lidt beauty and the beast på vandet,« siger han.

Du kan følge B.T.s livedækning af Tour de France her.