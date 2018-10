FC Midtjylland har fundet klubbens nye træner. Det bliver som ventet den nu tidligere U19-træner Kenneth Andersen.

Han tager dermed over efter Jess Thorup, som rykker til Belgien og Gent i landets bedste fodboldrække.

Det oplyser Superliga-klubben på et pressemøde onsdag eftermiddag i Herning.

Kenneth Andersen har underskrevet en treårig kontrakt med FCM.

FC Midtjylland har nu fundet klubbens nye træner. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjylland har nu fundet klubbens nye træner. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Kenneth er den mest vindende ungdomstræner i Danmark, og han har desuden haft en afgørende hånd med i udviklingen af topspillere som Simon Kjær, Winston Reid, Erik Sviatchenko, Joachim Andersen, Rasmus Nissen, Pione Sisto, Mikkel Duelund, Andreas Poulsen og Viktor Fischer.«

»Vi er ikke i tvivl om, at Kenneth, som den kulturbærer han er, er den perfekte kandidat til at føre stafetten videre efter Jess Thorup sammen med det kompetente team omkring holdet,« siger FCM-sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

I løbet af sine ti år som U19-træner har Kenneth Andersen vundet fem danske mesterskaber samt flere udenlandske turneringer, beskriver FCM.

Derudover har han blandt andet ført FC Midtjyllands unge talenter i ottendedelsfinalen i Youth Champions League.

Ansættelsen af Kenneth Andersen skal ses som et udtryk for, at FCM gerne satser på egne talenter både på og uden for banen.

»Vi har vundet det danske mesterskab to gange de sidste fire år med to forskellige trænere, og det siger noget om, at vores kultur i FC Midtjylland er stærk.«

»Kenneth er indbegrebet af de værdier og den vindermentalitet, der hersker i klubben, og vi har en tro på, at hans personlighed og kompetencer, suppleret af den øvrige stabs kvaliteter, medvirker til, at klubbens fantastiske rejse fortsætter med uformindsket styrke,« siger Svend Graversen.

/ritzau/